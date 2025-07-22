В Госдуме предложили создать сервис для переноса данных из WhatsApp в Max

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил разработать инструмент для безопасного переноса данных из WhatsApp* и Telegram в отечественный мессенджер Max. Обращение уже направил председателю правительства Михаилу Мишустину и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Поводом для инициативы стала возможная приостановка работы WhatsApp* в России. Сейчас мессенджером ежедневно пользуются 97,4 миллиона россиян, а Telegram — более 61 миллиона.

«WhatsApp* и Telegram — это буквально хранилище наших воспоминаний: фото, видео, важные документы. Мы не можем оставить людей без их личной и профессиональной информации. Технологии для такого переноса уже существуют», — сказал Гусев.

Парламентарий отметил, что «ВКонтакте» смог реализовать функцию переноса видео с YouTube. Такой опыт можно применить и для мессенджеров. Программу нужно сделать бесплатной, простой и безопасной.

«Необходимо создать удобный инструмент, который поддержит переход на отечественные платформы. Это не только вопрос комфорта, но и информационной безопасности нашей страны», — отметил Гусев.

*Принадлежит Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.