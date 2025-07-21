Депутат Боярский заявил о преждевременности разговоров о блокировке иностранных сервисов

Разговоры о конкретных сроках и причинах возможного ограничения доступа к иностранным сервисам из недружественных государств пока вести преждевременно. Об этом заявил, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в своем сообщении в Telegram-канале, его слова привело ИА НСН .

По словам депутата, претензии имеются ко всем зарубежным площадкам — главным образом касательно соблюдения требований российских законов, вопросов хранения данных внутри страны и борьбы с кибермошенничеством.

Однако Боярский напомнил, что даже год назад ситуация была иной. Тогда полный отказ сервиса WhatsApp* от присутствия на российском рынке казался практически невозможным сценарием ввиду огромного числа пользователей среди россиян и отсутствия отечественного аналога.

Чтобы решить проблему дефицита отечественных коммуникационных решений, Госдума приняла соответствующий законопроект, результатом которого стало появление национального российского мессенджера Max.

* принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta.