Атом требует перемен. Что сказал Путин об уране, ИИ и ядерной энергетике

Президент Владимир Путин 25 сентября выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Глава государства говорил о наступивших переменах в атомной отрасли и подходе России к развитию ядерных проектов, а также рассказал о предстоящем запуске первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом. Основные заявления лидера страны — в материале 360.ru.

Новый технологический уклад По словам президента, диалог о будущем атомной отрасли особенно важен в условиях, когда все больше стран и крупных компаний видят в мирном атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития. «Наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», — отметил Путин.

Другим фактором всплеска интереса к атомной энергетике глава государства назвал востребованность так называемых зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду и климат.

Уже к середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза и составить почти тысячу гигаватт. Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что рост спроса на мирный атом по большей части обеспечат именно страны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.

Россия — лидер отрасли

Путин с гордостью отметил, что только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, а построенные по российскому дизайну атомные станции являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям. Страна развивает проекты малых наземных и плавучих АЭС и вскоре перейдет на их серийное производство. Глава государства назвал две основных причины успеха и лидерства России в отрасли.

Фото: РИА «Новости»

«Во-первых, мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства <…> вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры. Во-вторых, отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений», — пояснил Путин. Напротив, Россия помогает партнерам создать свою собственную суверенную национальную атомную отрасль, делится опытом и знаниями.

Фото: РИА «Новости»

Безопасность ядерных объектов Глава государства подчеркнул, что абсолютным приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок. По этой причине важно и дальше наращивать требования к надежности на каждой стадии атомного цикла.

Причем надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения. Владимир Путин

Что касается финансовой стороны вопроса, то, как отметил президент, необходимо выстроить современные модели финансирования возведения АЭС, привлекать к участию в таких проектах международные финансовые институты и банки развития. «В начале текущего года Новый банк развития, созданный странами БРИКС, подтвердил готовность финансировать атомные проекты, а в конце прошлого года по инициативе России был создан механизм координации усилий стран БРИКС — Платформа по атомной энергетике», — отметил российский лидер.

Фото: РИА «Новости»

Революционная разработка российских ученых Еще одним важным вопросом, который затронул Путин, стало ресурсное обеспечение атомных станций на десятилетия вперед, требующее принципиально новых технологий. Россия работает над созданием таких решений. «По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно восемь миллионов тонн. Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы», — указал президент.

Фото: РИА «Новости»

Уже в 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Российский лидер назвал проект «в полном смысле революционной разработкой» отечественных ученых и и инженеров. Система позволит вновь неоднократно использовать в реакторах 95% отработавшего топлива. «Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном», — заключил Владимир Путин.