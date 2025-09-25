В России запустят первую в мире ядерную энергосистему замкнутого цикла

Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя».

Он добавил, что отечественные ученые создали революционную разработку, которая позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном. По его словам, инновационную систему запустят в Томской области.

Во время форума глава государства также высказал свое мнение о технологиях мирного атома. Он назвал их основой для международного сотрудничества и сближения государств.

Путин объяснил, что сейчас в мире создается принципиально новый технологический уклад и все больше государств проявляют интерес к атомной энергетике. Он также указал на важность обсуждения вопросов, связанных с настоящим и будущим этой отрасли.