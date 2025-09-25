Путин призвал сохранить четкий баланс в ядерной сфере

Важнейшей задачей России является сохранение выверенного баланса между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения. Об этом на международном форуме «Мировая атомная неделя» заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что необходимо определенным образом настраивать регулирование в атомной сфере ради соблюдения баланса. Также глава государства напомнил о важности вопросов безопасности в этой отрасли.

«Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились», — подчеркнул он.

На форуме Путин сообщил, что приглашает иностранных ученых к сотрудничеству в сфере передовых технологий. По его словам, Россия планирует провести на базе Международного центра исследований испытания новейших материалов для замкнутого цикла.

Президент также анонсировал запуск ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом до 2030 года. Благодаря российской разработке получится практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, уточнил он.