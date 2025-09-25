Путин заявил о новом технологическом укладе в мире

В мире наступает принципиально новый технологический уклад. Об этом заявил президент Владимир Путин , выступая на Глобальном атомном форуме на ВДНХ.

«Повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», — добавил глава государства.

Путин привел прогноз МАГАТЭ, по которому совокупная мощность всех атомных станций мира к середине века увеличится в 2,5 раза, поскольку именно АЭС стали ключевым источником экологически чистой электроэнергии. Он отметил, что Россия поддерживает такое стремление.

В этом году российской атомной промышленности исполнилось 80 лет.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала кадры неформального общения Путина с главами делегаций в павильоне «Атом».