Путин заявил о новом технологическом укладе в мире
В мире наступает принципиально новый технологический уклад. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Глобальном атомном форуме на ВДНХ.
«Повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», — добавил глава государства.
Путин привел прогноз МАГАТЭ, по которому совокупная мощность всех атомных станций мира к середине века увеличится в 2,5 раза, поскольку именно АЭС стали ключевым источником экологически чистой электроэнергии. Он отметил, что Россия поддерживает такое стремление.
В этом году российской атомной промышленности исполнилось 80 лет.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала кадры неформального общения Путина с главами делегаций в павильоне «Атом».