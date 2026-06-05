Девелопер Щекин заявил, что объекты культурного наследия должны стать полноценным инструментом развития территорий

Совладелец компании Группа Родина Владимир Щекин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что объекты культурного наследия должны стать не только предметом охраны, но и полноценным инструментом развития территорий. Об этом написало РИАМО .

Он отметил, что экономика наследия начинается с того момента, когда объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми. Щекин подчеркнул, что такие сферы, как спорт, образование, культура и гастрономия, могут помочь превратить исторические здания в активные центры городской жизни.

В ходе сессии «Экономика наследия: как превратить культурный капитал в драйвер развития территорий», прошедшей на ПМЭФ, Щекин указал на то, что одной из ключевых проблем является восприятие работы с объектами культурного наследия как сложной социальной нагрузки. Инвесторы часто сталкиваются с длительными сроками реализации проектов, высокими затратами на восстановление и необходимостью взаимодействия с множеством ведомств. Однако он считает, что предпринимательское сообщество может стать важным участником государственной программы по сохранению культурного наследия.

В качестве успешного примера Щекин привел Дом русского бильярда «Москва», который был восстановлен и удостоен премии «Московская реставрация». В этом здании теперь располагаются пространства русской кухни, детский центр и первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда с использованием технологий искусственного интеллекта.

Щекин также акцентировал внимание на необходимости создания системных условий для бизнеса, отметив важную роль ДОМ.РФ как института развития, который вовлекает объекты культурного наследия в хозяйственный оборот.