Сборная России победила в турнире по гольфу на фестивале в Красногорске

В подмосковном Красногорске 18 июля состоялась матчевая встреча между сборными России и мира в рамках международного фестиваля «Сильные фигуры». Игра прошла в гольф-клубе Moscow Country Club и завершилась со счетом 12:7 в пользу российской команды, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в турнире приняли представители 13 дружественных государств, включая Индию, Вьетнам, Узбекистан, Лаос, Мьянму, Южно-Африканскую Республику, Марокко, Индонезию, Пакистан и другие. В составе сборной мира выступали послы этих стран в России.

На мероприятии присутствовали олимпийские чемпионы и прославленные российские спортсмены, которые также брали уроки гольфа. Среди них были двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей и другие.

С приветственным словом к участникам обратился российский космонавт, герой России Сергей Кудь-Сверчков. Также прозвучало приветствие министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. Всего в спортивных мероприятиях фестиваля приняли участие спортсмены из более чем 45 стран мира.