360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Энергия побед: в Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

    В Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

    пресс-служба «Роснефти»
    Фото: пресс-служба «Роснефти»

    В Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти». В них принимают участие 20 сильнейших сборных дочерних обществ компании со всей России. Соревнования продлятся до 12 сентября.

    пресс-служба «Роснефти»
    Фото: пресс-служба «Роснефти»

    На торжественном открытии участников поприветствовал главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин. Он пожелал спортсменам честной борьбы и ярких эмоций.

    Участников ХХI Летних спортивных игр зарядили на победу финалисты и призеры корпоративного фестиваля «Энергия талантов».

    «Когда нам сказали, что в этом году на открытии ХХI Летних спортивных игр будут выступать финалисты, призеры и победители конкурса „Энергия талантов“, мы очень обрадовались. Потому что до сих пор мы выступали перед участниками фестиваля и ни разу — перед такой большой аудиторией, которая сейчас здесь собралась», — поделилась финалистка фестиваля «Энергия талантов» Елена Корнилова.

    Спортсменам-нефтяникам предстоит выявить сильнейших в 19 дисциплинах: мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, гиревой спорт, бег, бильярд, пулевая стрельба, перетягивание каната, дартс, плавание и так далее.

    «Мне очень нравится, очень достойные соперники, очень интересно играть! Я получаю просто кайф!» — отметила участница соревнований Мария Амбросьева.

    ХХI Летние спортивные игры проходят в рамках корпоративного движения «Энергия жизни». Компания развивает спортивную инфраструктуру в регионах пребывания, а сотрудники по всей стране регулярно тренируются и участвуют в соревнованиях.