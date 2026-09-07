Энергия побед: в Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

В Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти». В них принимают участие 20 сильнейших сборных дочерних обществ компании со всей России. Соревнования продлятся до 12 сентября.

На торжественном открытии участников поприветствовал главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин. Он пожелал спортсменам честной борьбы и ярких эмоций.

Участников ХХI Летних спортивных игр зарядили на победу финалисты и призеры корпоративного фестиваля «Энергия талантов».

«Когда нам сказали, что в этом году на открытии ХХI Летних спортивных игр будут выступать финалисты, призеры и победители конкурса „Энергия талантов“, мы очень обрадовались. Потому что до сих пор мы выступали перед участниками фестиваля и ни разу — перед такой большой аудиторией, которая сейчас здесь собралась», — поделилась финалистка фестиваля «Энергия талантов» Елена Корнилова.

Спортсменам-нефтяникам предстоит выявить сильнейших в 19 дисциплинах: мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, гиревой спорт, бег, бильярд, пулевая стрельба, перетягивание каната, дартс, плавание и так далее.

«Мне очень нравится, очень достойные соперники, очень интересно играть! Я получаю просто кайф!» — отметила участница соревнований Мария Амбросьева.

ХХI Летние спортивные игры проходят в рамках корпоративного движения «Энергия жизни». Компания развивает спортивную инфраструктуру в регионах пребывания, а сотрудники по всей стране регулярно тренируются и участвуют в соревнованиях.