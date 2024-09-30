«Тиражировать предательство нельзя». Глава ФСБР — о смене спортивного гражданства
Глава ФСБР Мамиашвили: ОИ стали площадкой для «расчеловечивания человека»
Международный олимпийский комитет (МОК) принимает ангажированные политические решения под колоссальным давлением — это не про Олимпиаду. Игры превратились в площадку для «расчеловечивания человека», рассказал 360.ru глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Далее — его прямая речь.
Это достаточно длинная тема, и она до сих пор еще муссируется. Если попытаться очень коротко выразить то, что происходило, понятно, что это уже никакие не Олимпийские игры на сегодняшний день.
Нужно внимательно слушать главу нашего государства, который выступает за категорическое недопущение любого влияния извне: то ли это финансовые институты, то ли это, как в данном случае, ангажированные политические решения, которые принимаются МОК под колоссальным давлением. Это, конечно, уже не за Олимпийские игры.
К примеру, видели это безобразие, которое было представлено на открытии? На открытии, которое повергло в шок подавляющее большинство представителей всех стран, где так или иначе тиражируются и какие-то ценности. Были затронуты и религиозные чувства. Привлекательная площадка, которая называется Олимпийские игры, — это, действительно действо космического масштаба.
Люди взяли на себя право тиражировать там какие-то свои политические пристрастия. Это очень опасно, это ведет, скорее всего, к развалу или к переформатированию вообще олимпийской площадки, спортивной мировой площадки. Потому что понятно, что в таком формате гадости, которые тиражируются, — не думаю, что это надолго.
Меняется ли отношение к Олимпийским играм в российском обществе?
К сути самих Олимпийских игр не может поменяться отношение, потому что человечество еще не придумало состязание, которое бы в одном месте, в одно время могло бы собрать лучших спортсменов всего мира. В честной бескомпромиссной обстановке, конечно, это наиболее престижное мероприятие.
Но то, чем сегодня пытаются подменить или дополнить, этими опциями вообще-то не существующими, явно не жизнеутверждающими, которые разрушают по сути многие жизненные форматы, это уже не про Олимпийские игры.
Это как раз попытка использовать эту привлекательную площадку в целях расчеловечивания, извиняюсь за тавтологию, человека.
О смене спортивного гражданства
Есть разные случаи, и у нас это (смена спортивного гражданства — прим. ред.) допустимо. Эта практика всегда существовала и будет существовать, это нормально. Есть непредвиденные обстоятельства, действительно, переехали, воссоединяются семьи и так далее и тому подобное.
Спортсмен фактически в своей национальной сборной уже не является конкурентоспособным, но тем не менее он сделал для страны, для сборной команды, для специализаций все, что он мог. И конечно, такому спортсмену флаг в руки, пожалуйста.
Но когда 20-летние ребята и девочки [меняют спортивное гражданство], то для меня разницы нет: убежали они через Верхний Ларс на самокатиках или они убежали вот так. Самое страшное, что, к сожалению, находятся «квакеры» (по другому их не назовешь, не хочу их более уничижительно называть), которые таких перебежчиков принимают и возводят в ранг псевдогероев. А это уже опасно, тиражировать предательство нельзя.
Самое страшное другое, что, к сожалению, это люди, для которых Конституция не существует. Они все призывного возраста. Почему-то мотаются туда-сюда с русским паспортом, а вот защищать Родину не очень хотят. Почему-то призывные пункты ими не интересуются, но, я думаю, это другая история.