Международный олимпийский комитет (МОК) принимает ангажированные политические решения под колоссальным давлением — это не про Олимпиаду. Игры превратились в площадку для «расчеловечивания человека», рассказал 360.ru глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Далее — его прямая речь.

Это достаточно длинная тема, и она до сих пор еще муссируется. Если попытаться очень коротко выразить то, что происходило, понятно, что это уже никакие не Олимпийские игры на сегодняшний день.

Нужно внимательно слушать главу нашего государства, который выступает за категорическое недопущение любого влияния извне: то ли это финансовые институты, то ли это, как в данном случае, ангажированные политические решения, которые принимаются МОК под колоссальным давлением. Это, конечно, уже не за Олимпийские игры.

К примеру, видели это безобразие, которое было представлено на открытии? На открытии, которое повергло в шок подавляющее большинство представителей всех стран, где так или иначе тиражируются и какие-то ценности. Были затронуты и религиозные чувства. Привлекательная площадка, которая называется Олимпийские игры, — это, действительно действо космического масштаба.

Люди взяли на себя право тиражировать там какие-то свои политические пристрастия. Это очень опасно, это ведет, скорее всего, к развалу или к переформатированию вообще олимпийской площадки, спортивной мировой площадки. Потому что понятно, что в таком формате гадости, которые тиражируются, — не думаю, что это надолго.