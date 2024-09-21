«Власть в Европе захватили суррогаты». Володин ужаснулся из-за происходящего на Западе

Европейские политики борются с религиями и занимаются пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, однополых браков и педофилии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

В качестве примера он привел скандальный случай, когда организаторы Олимпиады в Париже наложили санкции на спортсмена, который перекрестился перед выступлением.

«Что в очередной раз подтверждает безумство, в которое впала Европа», — объяснил Володин.

Председатель ГД напомнил о резонансных Олимпийских Играх в Париже, которые пародией на «Тайную вечерю» оскорбили чувства христиан всего мира. Еще одним ярким примером стало участие в соревнованиях спортсменок, проваливших гендерный тест.

«Власть в Европе захватили суррогаты», — подчеркнул Володин.

По его словам, Россия не приемлет такую политику и продолжит отстаивать традиционные ценности ради будущего детей и страны.

«У Европы с их выбором, о котором говорил выше, будущего нет», — заключил спикер ГД.

Ранее с Олимпиады в Париже отстранили сербского дзюдоиста Неманье Майдова. Спортсмена дисквалифицировали за крестное знамение перед боем.