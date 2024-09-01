Названы причины отказа «Матч ТВ» от трансляций с Олимпиады

«Матч ТВ» рассчитывал вести трансляцию с Олимпийских игр в Париже, но отказался из-за низкого интереса зрителей и невозможности отбить расходы. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный продюсер телеканала Александр Чащин.

Он подчеркнул, что готовил съемочные группы для отправки во Францию, но все отменил, когда Международный олимпийский комитет вычеркнул из состава российских спортсменов. Без участия известных атлетов отечественная аудитория международных турниров обычно ниже.

«Крупные соревнования, как Олимпийские игры, интересны массовому зрителю в части противостояния „наших“ и „не наших“», — пояснил Чащин.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» добавил, что окончательно точку в отказе от трансляций поставил отказ оператора «Телеспорт» поделиться правами на показ в прямом эфире отдельных соревнований.

«У „Телеспорта“ есть обязательства перед МОК по количеству эфирного времени на бесплатном федеральном канале — 100 часов», — пояснил собеседник журналистов.

Он добавил, что рассчитывал показать соревнования борцов и дзюдоистов, но они на игры не поехали. Собрать аудиторию за счет других видов спорта посчитали нереальным.

Кроме того, компенсировать затраты на права, а также расходы на доставку сигнала и командировку съемочных групп за счет рекламы «Матч ТВ» не мог и в итоге сработал бы в минус. Основные заказчики рекламы — букмекерские конторы, которых больше интересует размещение во время футбольных или хоккейных матчей.

Об отказе руководства российских телеканалов от показа Олимпийских игр в Париже стало известно еще 13 июля. Причиной стал недопуск на игры спортсменов из единоборств. Всего к участию в Олимпиаде не допустили 245 атлетов. Все они получили денежные компенсации.