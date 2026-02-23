Без флага, но с исторической победой. Почему россиян позвали на закрытие Олимпиады-2026

Накануне в амфитеатре «Арена ди Верона» опустился занавес над одними из самых противоречивых Олимпийских игр в истории. Зимняя Олимпиада-2026, которая проходила в Милане и Кортина-д’Ампеццо, официально завершилась. Позади 17 дней напряженной борьбы. Но главной интригой вечера стало не награждение триумфаторов и даже не грандиозное шоу, а участие российских спортсменов, которых организаторы позвали на мероприятие, несмотря на сложную политическую обстановку.

Медальный зачет и триумф Норвегии Итоги зимней Олимпиады-2026 оказались триумфальными для сборной Норвегии. Скандинавы не просто выиграли общий зачет — они вписали свое имя в историю: 18 золотых медалей — абсолютный рекорд для одних зимних Игр. Суммарно норвежцы набрали 41 награду. Сборная США финишировала второй (12-12-9), сумев обновить собственный рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах. Замкнули тройку сильнейших спортсмены из Нидерландов (10-7-3), которые традиционно проявили себя в конькобежном спорте. Хозяева Игр — итальянцы — взяли 30 медалей, войдя в пятерку лидеров, что стало их лучшим результатом за последние десятилетия.

Фото: Mathias Bergeld / www.globallookpress.com

Россияне в нейтральном статусе и одна медаль Одним из самых обсуждаемых вопросов накануне Игр было участие россиян. В итоге Международный олимпийский комитет допустил до соревнований только 13 атлетов из России, которые выступали в нейтральном статусе — без флага и гимна, исключительно в индивидуальных видах спорта. Единственную медаль в копилку (неофициальную, так как результаты нейтральных спортсменов не шли в общий зачет) принес Никита Филиппов. В дебютном для олимпийской программы виде спорта — ски-альпинизме — российский спортсмен завоевал серебро в спринте. Это достижение уже называют историческим: Филиппов стал первым призером Олимпиады в новой дисциплине, доказав, что даже в условиях жесткой изоляции российская школа спорта способна готовить звезд мирового уровня. В шаге от пьедестала остановился лыжник Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, несмотря на высокие оценки, остались шестыми в своих дисциплинах.

Фото: Michael Kappeler / www.globallookpress.com

Церемония закрытия в Вероне

Если церемония открытия в Милане делала ставку на современные технологии и футуризм, то закрытие в Вероне превратилось в настоящий оперный театр под открытым небом. Шоу под названием Beauty In Action («Красота в действии») началось ровно в 22:30 по московскому времени.

Режиссеры перенесли зрителей в закулисье постановки «Травиаты». Человек с фонарем бродил по старинным улочкам Вероны, вызывая духов оперы — Риголетто, Аиду и мадам Баттерфляй. Артисты в костюмах из переработанных материалов (такой экологичный месседж стал лейтмотивом Игр) во время представления будто бы освободились из волшебных коробочек и оказались на сцене. Кульминацией первой части стало исполнение знаменитой композиции Libiamo ne’ lieti calici. Но главное действо развернулось, когда артисты вышли с арены на площадь Бра, чтобы встретить спортсменов. В отличие от открытия, на закрытии не было строгого шествия делегаций. Атлеты всех стран выходили единой группой, смешиваясь друг с другом, что символизировало единство и дружбу, несмотря на политические разногласия.

Фото: Mathias Bergeld / www.globallookpress.com

Неожиданное приглашение российских спортсменов

Всего за несколько часов до старта церемонии в мировых СМИ появилась информация о том, что россиян позвали на закрытие. И они действительно появились на торжественном мероприятии.

В трансляции можно было заметить серебряного призера Никиту Филиппова, фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Они не несли флага, однако не были обделены вниманием камер. В Сети появились кадры, как Коростелев поднял на плечи Непряеву и пронес ее во время парада спортсменов. На секунду в трансляции камера также поймала Филиппова, который приветствовал публику. На церемонии открытия Игр 6 февраля российские спортсмены отсутствовали вовсе: их места были лишь на трибунах в качестве зрителей. Решение об участии в закрытии, принятое уже по ходу Олимпиады, организаторы и представители МОК никак не прокомментировали.

Фото: Sun Fei/XinHua / www.globallookpress.com

Передача флага Франции

Официальная часть закрытия началась с исполнения гимна Греции в качестве дани уважения родоначальникам Игр. Затем на сцене появилась новый президент МОК Кирсти Ковентри. В своей речи она поблагодарила всех атлетов сразу.

Вы были невероятны — каждый из вас. Смелые, бесстрашные, полные страсти. Вы отдали все силы и поделились этим с нами. Это и есть олимпийский дух. Вы показали нам, что Олимпийские игры — это место для всех.

Ковентри также поблагодарила организационный комитет за проделанную работу по проведению прошедших Игр и подчеркнула, что они установили новую планку. Одним из самых зрелищных моментов события стала передача олимпийского флага Франции — следующей хозяйке Игр-2030. На сцене появились спортсмены со светящимися рюкзаками, которые выстроились в круг, символизируя закат нынешних Игр. Затем вспыхнули прожекторы — новый рассвет, который озарит мир спорта через четыре года.