В Милане началась церемония открытия зимней Олимпиады-2026

В Италии стартовала торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Главная часть шоу проходит на стадионе Сан-Сиро в Милане, где собрались десятки тысяч зрителей. Парады спортсменов одновременно проходят сразу в нескольких локациях — Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

В церемонии участвуют 92 национальные делегации. Российские и белорусские спортсмены в параде открытия участия не принимают. Всего на Играх выступят более 2800 атлетов из более чем 90 стран.

Олимпиада продлится до 22 февраля. В рамках соревнований разыграют 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин). При этом на Играх выступят 13 российских спортсменов в семи различных видах спорта.

На зимней Олимпиаде-2026 русский включили в список из восьми рабочих языков. В перечень также вошли английский, французский, итальянский, немецкий, японский, китайский и корейский языки.