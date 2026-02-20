Аделию Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде

Российскую фигуристку Аделию Петросян после произвольной программы олимпийского турнира в Милане направили на допинг-контроль. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с процедурой.

По его словам, спортсменка вошла в список участниц, выбранных для проверки после выступлений. Ранее источник агентства сообщил, что организаторы пригласили Петросян принять участие в показательных выступлениях, которые состоятся 21 февраля.

На Олимпиаде россиянка заняла шестое место. В произвольной программе она упала на четверном тулупе, остальные элементы выполнила уверенно. Золото выиграла американка Алиса Лю, серебро и бронза достались японским фигуристкам Каори Сакамото и Ами Накаи.

Из российских фигуристов на Игры-2026 допустили только Петросян и Петра Гуменника, который занял шестое место в соревнованиях одиночников.