Российский ски-альпинист Филиппов примет участие в закрытии Олимпиады в Италии

Российского ски-альпиниста Никиту Филиппова пригласили на церемонию закрытия Олимпийских игр в Вероне, которая пройдет 23 февраля. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной РФ Павел Шабалин в разговоре с телеканалом «Звезда» .

«Филиппова действительно пригласили. Международный олимпийский комитет уже закупил для него билеты на 23-е число», — подтвердил Шабалин.

Пока неизвестно, будут ли приглашены на закрытие Олимпийских игр другие российские спортсмены. Павел Шабалин отметил, что не располагает информацией по этому поводу ни среди фигуристов, ни среди лыжников.

Напомним, что ски-альпинист Никита Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде в Италии. В Минспорте России отметили, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в новой дисциплине — это действительно легендарное достижение. Ски-альпинизм впервые был включен в программу Олимпийских игр.