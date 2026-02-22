«Мне очень стыдно». Непряева рассказала о причине ошибки с лыжами на Олимпиаде

Непряева сказала, что ей стыдно за ошибку с чужими лыжами на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева в эфире Okko рассказала, почему ошиблась с лыжами во время гонки на Олимпийских играх. Она думала, что стартует под 12-м номером, как ее соотечественник Савелий Коростелев на мужской гонке днем ранее.

Женский лыжный марафон состоялся в воскресенье. Непряева пришла к финишу 11-й, но позже ее результат аннулировали. Во время гонки россиянка, выступавшая под номером 14, случайно заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немецкой спортсменки Катарины Хеннинг-Доцлер. Та бежала под номером 12 и заняла девятое место.

«Я еду с длинного пологого спуска, опускаю голову и вижу, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Весь четвертый круг я не понимаю, что делать. Я не думаю о гонке, думаю о том, что меня, скорее всего, снимут», — призналась она.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в масс-старте на 50 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Италии.