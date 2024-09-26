Фигуристка Парсегова до сих пор не погасила долг перед «Ангелами Плющенко»

Семья Парсеговых до сих пор не погасила долг перед академией «Ангелы Плющенко». Об этом продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале .

«Ни на расчетный счет Академии, ни в кассу Академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель», — написала она.

Рудковская напомнила, что если средства будут получены, то их направят на благотворительность, как и обещал ранее ее супруг и основатель академии Евгений Плющенко.

В первых числах сентября Никулинский районный суд Москвы обязал Парсеговых выплатить около 1,9 миллиона рублей по гражданскому делу от «Ангелов Плющенко» за уход спортсменки.

Академия фигурного катания обратилась с иском в суд после того, как Парсегова ушла в группу Этери Тутберидзе. «Ангелы Плющенко» озвучили требование взыскать деньги, затраченные на подготовку спортсменки