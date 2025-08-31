«Выиграл серьезные деньги». Рудковская рассказала о ставке Плющенко на Олимпиаде

Рудковская: Плющенко поставил на Щербакову на ОИ в Пекине и выиграл

Во время Олимпийских игр в Пекине фигурист и тренер Евгений Плющенко выиграл серьезные деньги, сделав ставку на победу Анны Щербаковой. Об этом рассказала его жена Яна Рудковская в YouTube-шоу «БеС Комментариев» .

Несмотря на сильную физическую подготовку Александры Трусовой — лучше, «чем у Криштиану Роналду», — Плющенко как будто знал, что будет какая-то стратегическая ошибка.

«Всегда говорил о том, что Саша должна доверять не только своему сердцу, но и тренерской тактике. Сказал, что команда поставит ей [аксель в] два с половиной [оборота], а она пойдет на три с половиной. Это будет стоить ей золота, так и произошло», — поделилась Рудковская с двукратной вице-чемпионкой Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Щербакова обогнала Трусову в личном турнире. Тогда обе спортсменки выступали под руководством Этери Тутберидзе. Перед олимпиадой Трусова работала с Плющенко.