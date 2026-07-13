Месси снова против Англии. Главное о полуфинале ЧМ-2026

Во втором полуфинале турнира действующий чемпион мира Аргентина сыграет со сборной Англии. Обе команды вышли в полуфинал через тяжелые четвертьфиналы, завершившиеся только в дополнительное время, а букмекеры не могут определить явного фаворита встречи. Как Англия рассчитывает остановить Лионеля Месси и почему противостояние этих сборных остается одним из самых принципиальных в мировом футболе — в материале 360.

Главными героями сборной стали Харри Кейн и Джуд Беллингем, забившие по шесть мячей. Впервые в истории чемпионатов мира сразу два футболиста одной команды достигли такой результативности на одном турнире.

При этом англичане уже дважды в плей-офф уступали по ходу встречи, но оба раза находили силы переломить игру. После победы над Норвегией Тухель назвал главной особенностью своей команды характер.

Команда Томаса Тухеля уверенно прошла групповой этап, а затем последовательно обыграла ДР Конго (2:1), Мексику (3:2) и Норвегию (2:1 после дополнительного времени).

Обе сборные подошли к решающему этапу турнира без поражений, однако путь получился совершенно разным.

Что на кону: победитель выйдет в финал чемпионата мира, проигравший сыграет матч за третье место .

Аргентина

Действующие чемпионы мира также выиграли все шесть матчей турнира.

По пути к полуфиналу команда Лионеля Скалони последовательно победила Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1 в дополнительное время).

Практически каждая победа аргентинцам давалась тяжело. Команда дважды играла по 120 минут в трех последних матчах плей-офф, регулярно уступала по ходу встреч или позволяла соперникам сравнивать счет, однако неизменно находила способ выйти победителем.

Цифры полуфинала

Полуфинал объединяет сразу несколько примечательных статистических фактов.

Англия второй раз за три последних чемпионата мира играет в полуфинале.

Аргентина защищает титул чемпиона мира, завоеванный в Катаре.

Впервые в истории чемпионатов мира в полуфинал одновременно вышли четыре первые сборные рейтинга ФИФА.

Харри Кейн и Джуд Беллингем забили по шесть голов на турнире.

Лионель Месси продолжает борьбу за второй подряд титул чемпиона мира.

Обе команды в четвертьфинале провели по 120 минут, поэтому вопрос физической готовности может стать одним из ключевых.

Одно из самых принципиальных противостояний мирового футбола

Для мирового футбола встреча Англии и Аргентины давно вышла за рамки обычного спортивного соперничества.

На чемпионатах мира команды встречались уже пять раз.

1962 год — победа Англии.

1966 год — победа Англии в домашнем чемпионате мира.

1986 год — триумф Аргентины благодаря двум легендарным голам Диего Марадоны — «руке Бога» и одному из самых известных голов в истории футбола.

1998 год — победа Аргентины в серии пенальти после удаления Дэвида Бекхэма.

2002 год — Англия взяла реванш благодаря реализованному Бекхэмом пенальти.

Каждая новая встреча автоматически вызывает воспоминания о Марадоне, «руке Бога», удалении Бекхэма и многолетнем спортивном противостоянии двух футбольных держав. Именно поэтому предстоящий полуфинал многие уже называют одним из самых принципиальных матчей нынешнего чемпионата мира.

Главные дуэли полуфинала

Одной из центральных дуэлей станет противостояние Лионеля Месси и Джуда Беллингема — восьмикратного обладателя «Золотого мяча» и одного из лучших молодых игроков мира. Для 39-летнего капитана Аргентины нынешний чемпионат мира, вероятно, станет последней возможностью выиграть турнир во второй раз подряд и окончательно закрепить статус величайшего футболиста своей эпохи. Несмотря на возраст, Месси остается главным организатором атак команды Лионеля Скалони. На нынешнем турнире он входит в число лучших бомбардиров, регулярно создает моменты партнерам и продолжает определять игру действующих чемпионов мира в самые важные моменты.

Беллингем, напротив, символизирует новое поколение мирового футбола. Полузащитник мадридского «Реала» проводит один из лучших турниров в карьере: вместе с Харри Кейном он уже забил шесть мячей, причем четыре из них пришлись на два последних матча плей-офф. После четвертьфинала с Норвегией главный тренер англичан Томас Тухель назвал его выступление «игрой футболиста мирового класса в решающий момент».

Не менее важной может оказаться борьба Харри Кейна с центральными защитниками Аргентины Кристианом Ромеро и Лисандро Мартинесом, а также противостояние вратарей Эмилиано Мартинеса и Джордана Пикфорда, которые уже не раз спасали свои сборные в сериях пенальти.

Отдельная интрига — тактическая дуэль Томаса Тухеля и Лионеля Скалони. Немецкий специалист известен умением перестраивать игру прямо по ходу встречи, тогда как аргентинский тренер делает ставку на сыгранность состава и гибкость своей команды.