Месси против швейцарской стены. Сумеет ли Аргентина пробиться в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины в ночь на 12 июля сыграет против Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира — 2026. Действующие чемпионы мира подходят к встрече в статусе фаворитов, однако путь команды Лионеля Скалони к этому получился далеко не безоблачным. Швейцарцы же продолжают удивлять и уже доказали, что способны ломать прогнозы. 360.ru разобрался, чего ждать от одного из самых интригующих матчей турнира.

Где и когда смотреть матч Аргентина — Швейцария

Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

В России матч эксклюзивно покажет «Кинопоиск».

Аргентина снова фаворит. Но вопросов к чемпионам мира хватает

Команда Лионеля Скалони вновь считается одним из главных претендентов на титул. Во многом — благодаря феноменальной форме Лионеля Месси. На нынешнем чемпионате мира капитан аргентинцев уже успел переписать несколько рекордов, регулярно забивает и остается главным человеком в атаке своей сборной.

Однако если посмотреть на плей-офф внимательнее, то окажется, что аргентинцы вовсе не проходят соперников «на классе».

В 1/16 финала команда лишь в дополнительное время сумела сломить сопротивление дебютанта турнира — Кабо-Верде, победив со счетом 3:2. Еще тяжелее сложилась встреча с Египтом в 1/8 финала. Южноамериканцы уступали 0:2, однако сумели организовать эффектный камбэк и вырвали победу благодаря голу Энцо Фернандеса уже в компенсированное время.

Комментатор «Матч ТВ» Евгений Евневич считает, что нынешняя Аргентина пока не производит впечатления безоговорочного фаворита.

«За Аргентину сейчас играет прежде всего статус действующего чемпиона мира и наличие Месси. В плей-офф команда пока скорее проходила дальше вопреки, чем благодаря своему преимуществу», — отметил он в разговоре с 360.ru.

Швейцария вновь доказала, что ее рано списывать со счетов

Для сборной Мурата Якина этот чемпионат уже стал историческим. Команда впервые более чем за 70 лет добралась до четвертьфинала мирового первенства и при этом остается одной из самых организованных сборных турнира.

После неожиданной ничьей с Катаром швейцарцы уверенно разобрались с Боснией и Герцеговиной и Канадой, выиграв группу. Затем без особых проблем прошли Алжир, а в 1/8 финала выдержали тяжелейшую дуэль с Колумбией, победив лишь в серии пенальти.

По словам Евневича, именно матч против колумбийцев заставил многих иначе взглянуть на возможности команды Якина.

«Многие недооценивают Швейцарию. Но против Колумбии команда провела великолепный матч и практически лишила соперника опасных моментов. Матч сборной Швейцарии со сборной Колумбии на самом деле, приятно удивил», — подчеркнул эксперт.