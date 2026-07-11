Месси против швейцарской стены. Сумеет ли Аргентина пробиться в полуфинал ЧМ-2026
Сборная Аргентины в ночь на 12 июля сыграет против Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира — 2026. Действующие чемпионы мира подходят к встрече в статусе фаворитов, однако путь команды Лионеля Скалони к этому получился далеко не безоблачным. Швейцарцы же продолжают удивлять и уже доказали, что способны ломать прогнозы. 360.ru разобрался, чего ждать от одного из самых интригующих матчей турнира.
Где и когда смотреть матч Аргентина — Швейцария
Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.
В России матч эксклюзивно покажет «Кинопоиск».
Аргентина снова фаворит. Но вопросов к чемпионам мира хватает
Команда Лионеля Скалони вновь считается одним из главных претендентов на титул. Во многом — благодаря феноменальной форме Лионеля Месси. На нынешнем чемпионате мира капитан аргентинцев уже успел переписать несколько рекордов, регулярно забивает и остается главным человеком в атаке своей сборной.
Однако если посмотреть на плей-офф внимательнее, то окажется, что аргентинцы вовсе не проходят соперников «на классе».
В 1/16 финала команда лишь в дополнительное время сумела сломить сопротивление дебютанта турнира — Кабо-Верде, победив со счетом 3:2. Еще тяжелее сложилась встреча с Египтом в 1/8 финала. Южноамериканцы уступали 0:2, однако сумели организовать эффектный камбэк и вырвали победу благодаря голу Энцо Фернандеса уже в компенсированное время.
Комментатор «Матч ТВ» Евгений Евневич считает, что нынешняя Аргентина пока не производит впечатления безоговорочного фаворита.
«За Аргентину сейчас играет прежде всего статус действующего чемпиона мира и наличие Месси. В плей-офф команда пока скорее проходила дальше вопреки, чем благодаря своему преимуществу», — отметил он в разговоре с 360.ru.
Швейцария вновь доказала, что ее рано списывать со счетов
Для сборной Мурата Якина этот чемпионат уже стал историческим. Команда впервые более чем за 70 лет добралась до четвертьфинала мирового первенства и при этом остается одной из самых организованных сборных турнира.
После неожиданной ничьей с Катаром швейцарцы уверенно разобрались с Боснией и Герцеговиной и Канадой, выиграв группу. Затем без особых проблем прошли Алжир, а в 1/8 финала выдержали тяжелейшую дуэль с Колумбией, победив лишь в серии пенальти.
По словам Евневича, именно матч против колумбийцев заставил многих иначе взглянуть на возможности команды Якина.
«Многие недооценивают Швейцарию. Но против Колумбии команда провела великолепный матч и практически лишила соперника опасных моментов. Матч сборной Швейцарии со сборной Колумбии на самом деле, приятно удивил», — подчеркнул эксперт.
Главная интрига — сможет ли Швейцария закрыть Месси
Практически вся игра аргентинцев строится вокруг своего капитана. Именно через Месси проходят ключевые атаки, именно он принимает большинство решений в финальной трети поля.
По мнению Евневича, именно поэтому главной задачей швейцарцев станет максимальное ограничение свободы капитана Аргентины.
«Необходимо не давать Месси получать мяч в свободных зонах. Это практически невозможно сделать полностью, но именно так действовали Кабо-Верде и Египет. Если удастся максимально закрыть Лео, у Аргентины могут возникнуть серьезные проблемы», — считает он.
При этом эксперт отмечает, что ради комфорта своего лидера аргентинцы нередко жертвуют возможностями других звезд атаки.
У Аргентины есть слабые места
Несмотря на звездный состав, аргентинская команда далеко не идеальна. Одной из наиболее уязвимых зон остается оборона.
Именно поэтому Египет сумел открыть счет в предыдущем матче. Кроме того, зависимость команды от действий Месси делает игру южноамериканцев достаточно предсказуемой.
Кто способен удивить у Швейцарии
Главной потерей команды остается молодой форвард Жоан Манзамби, который получил травму и рискует пропустить матч. Именно его Евневич назвал главным открытием турнира.
Если нападающий все же не сможет выйти на поле, возрастет роль Бреля Эмболо, а также опытных полузащитников во главе с Гранитом Джакой.
Не менее важной фигурой может стать и голкипер Грегор Кобель. На протяжении всего турнира он действует предельно надежно и уже не раз выручал свою команду в самых сложных ситуациях.
Может ли все снова закончиться серией пенальти?
В отличие от многих четвертьфиналов нынешнего чемпионата мира, именно эта встреча выглядит наиболее вероятным кандидатом на дополнительное время.
Аргентина уже испытывала серьезные проблемы против Кабо-Верде и Египта, а Швейцария только что прошла через нервную серию пенальти с Колумбией. Если матч вновь затянется до послематчевых ударов, преимущество, по мнению эксперта, окажется на стороне аргентинцев.
«Это не лотерея, а прежде всего нервы и опыт. У Аргентины есть Эмилиано Мартинес, который уже не раз выигрывал серии пенальти на крупнейших турнирах. В таком сценарии именно чемпионов мира я считаю фаворитами», — отметил Евневич.
Кто выйдет в полуфинал?
Букмекеры уверенно отдают предпочтение Аргентине, однако легкой прогулки действующим чемпионам мира ждать не стоит.
Швейцария уже доказала, что умеет терпеть, дисциплинированно обороняться и навязывать борьбу даже более статусным соперникам. Аргентине же вновь предстоит искать моменты против максимально организованной защиты.
Сам Евгений Евневич ожидает максимально напряженный матч.
«Мне кажется, будет 1:1, дополнительное время и серия пенальти. А дальше скажется опыт Аргентины и Эмилиано Мартинеса», — заключил эксперт.
Если прогноз сбудется, действующим чемпионам мира вновь придется пройти через серьезное испытание характером, прежде чем сделать еще один шаг к защите титула.