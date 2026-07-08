Когда кумиры уходят в закат: Роналду, Неймар и Месси уступают место тем, кто молился на них в детстве

Чемпионат мира по футболу 2026 года становится турниром смены поколений. Пока Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар близки к завершению своих выступлений на мировых турнирах, на первый план выходят новые герои — Ламин Ямаль, Эндрик, Арда Гюлер и другие. Многие из них когда-то фотографировались со своими кумирами, брали с них пример, а теперь выходят против них на одно поле. О том, как меняется мировой футбол, — в материале 360.ru.

Чемпионат мира 2026 года знаменует собой смену поколений в мировом футболе. Признанные звезды мирового футбола, такие как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, близки к завершению карьеры в национальных сборных. Ожидается, что в следующем десятилетии будут доминировать новые таланты, среди которых француз Килиан Мбаппе, англичанин Джуд Беллингем, испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холанд. Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал вылет с ЧМ-2026 звездных игроков концом эпохи великих в мировом футболе. Легенда советского и российского футбола Александр Мостовой в беседе с 360.ru отметил, что смена поколений неизбежна для любой футбольной эпохи. По его словам, каждая страна переживает уход своих кумиров по-разному: где-то быстро появляются новые лидеры, а где-то сборной требуется больше времени на перестройку. «В каждой эпохе есть свои кумиры. В Аргентине был Марадона, потом появился Месси. В Португалии был Эусебио, потом Роналду. Футбольная жизнь длится 15–20 лет, и, конечно, уход таких игроков сказывается на сборных. Где-то это проходит легче, где-то тяжелее. Но футбол тем и прекрасен, что новые таланты все равно появляются», — сказал Мостовой. При этом он подчеркнул, что заменить игроков масштаба Месси и Роналду будет крайне сложно. «Такие игроки установили почти все рекорды, которые только можно. Думаю, их достижения еще долго никто не побьет. Когда они закончат, многие будут провожать их со слезами на глазах», — добавил эксперт.

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Что известно о восходящих звездах Ламин Ямаль — Испания, «Барселона», 18 лет. Полузащитник уже стал важной фигурой в атаке сборной Испании, несмотря на возраст: в 2024 году он стал одним из главных героев на победном чемпионате Европы.

Эндрик — Бразилия, «Лион», 19 лет. Бразильский форвард давно считается «будущим Селесао». Его скорость, мощь и голевое чутье позволяют ему претендовать на роль основного нападающего Бразилии на турнире.

Арда Гюлер — Турция, «Реал Мадрид», 21 год. Полузащитник «Реала» стал одним из главных творческих игроков сборной Турции.

Дезире Дуэ — Франция, «ПСЖ», 21 год. Один из самых техничных полузащитников французского поколения. В сборной Франции рассматривается как игрок, способный усилить атаку в любой момент матча.

Жоау Невеш — Португалия, «ПСЖ», 21 год. Хавбек «ПСЖ» уже играет роль системного игрока в центре поля. К ЧМ-2026 он подходит как один из ключевых исполнителей сборной Португалии, отвечающий за контроль темпа и переходы из обороны в атаку. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что молодым игрокам сейчас проще раскрыться на высоком уровне, чем футболистам прежних поколений. Этому помогают плотный календарь, большое количество международных турниров и внимание к клубному футболу. «Сейчас много матчей и турниров, где молодые игроки могут себя показать. Сначала это бросается в глаза на клубном уровне, а потом переносится на сборные. Молодые футболисты быстро прогрессируют, быстро растут и становятся звездами национальных команд», — сказал Генич. По его словам, появление Ламина Ямаля в Испании или Эрлинга Холанда в Норвегии показывает, насколько стремительно может измениться статус сборной, если в стране появляется игрок нового масштаба. Отдельно Константин Генич оценил роль Неймара. По его мнению, бразилец уже не является для сборной настолько системообразующим игроком, каким остаются Месси для Аргентины или Роналду для Португалии. «Неймар последние годы не был ключевой фигурой для сборной Бразилии. Он, скорее, остается медиафигурой: вокруг него много внимания болельщиков и журналистов. Но его уход точно не должен кардинально повлиять на игру Бразилии», — отметил комментатор. При этом Генич подчеркнул, что статус Неймара все равно нельзя недооценивать: он остается одним из самых ярких игроков своего поколения и лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

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Как связаны между собой футболисты старого и нового поколения Месси и Ямаль В 2007 году Лионель Месси принял участие в благотворительной фотосессии. Игроки «Барселоны» в раздевалке для посетителей на стадионе «Камп Ноу» позировали с детьми и их семьями для календаря. Месси снялся с маленьким мальчиком на руках — им оказался Ламин Ямаль. Фотографом выступал Жоан Монфорт. По его словам, Месси не сразу понял, как взаимодействовать с ребенком, так как был застенчивым. Впервые фотографии стали популярными после того, как отец Ямаля опубликовал их в соцсетях с подписью «Начало двух легенд». Есть как минимум три фотографии: на двух из них Месси рядом с Ямалем, еще на одной — держит его на руках. «Я был удивлен, что Месси держал меня на руках… Не знаю, что я тогда делал, но очень рад тому, что у меня есть фото с лучшим футболистом в истории», — заявил Ямаль в 2025 году.

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В 2026 году игроки оказались вместе на «поле боя» — чемпионате мира по футболу. Форвард сборной Аргентины Месси стал первым игроком, забившим в восьми матчах чемпионата мира подряд. Он также стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей на ЧМ. Ламин Ямаль — полузащитник сборной Испании. В матче группового этапа против Саудовской Аравии он забил свой первый гол на ЧМ. На момент взятия ворот испанцу было 18 лет и 343 дня. Ямаль стал вторым самым молодым футболистом в истории сборной Испании, забивавшим на чемпионатах мира. Он также вошел в число 10 самых молодых авторов мячей в истории турнира. Ямаль прокомментировал игру Месси и назвал его лучшим футболистом в истории. Генич отметил, что уход Месси может стать для Аргентины особенно болезненным. В последние годы игра национальной команды во многом строилась вокруг него, а победы сборной помогли объединить вокруг Месси и команду, и болельщиков. «Первые годы в Аргентине к Месси относились иначе: некоторые даже называли его испанцем, считая, что за сборную он не показывает тот уровень, который демонстрировал в „Барселоне“. Но потом ситуация изменилась. Когда команда начала выигрывать с ним трофеи, вокруг Месси объединились и нация, и сборная», — рассказал комментатор. По словам Генича, после завершения карьеры Месси в сборной Аргентине придется фактически заново искать игровую структуру и нового лидера. «Его уход перевернет практически все. Пока сложно представить, кто поведет эту команду дальше и как она будет строиться без главного героя», — подчеркнул он.

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Роналду и Мбаппе Похожие случаи, как у Ямаля и Месси, бывали и в прошлом — фанаты встречались со своими кумирами на одном поле. Один из ярких примеров — Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду. Мбаппе в 21 год уже выиграл чемпионат мира. За него боролись ведущие клубы Европы, а сам он всегда черпал мотивацию с Роналду, который сделал себя через тренировки и упорный труд. «Криштиану Роналду был героем моего детства», — говорил Мбаппе. Стены в комнате юного француза были увешаны постерами с Роналду, ему удалось и самому сфотографироваться с кумиром. Позже обе звезды неоднократно встречались на футбольном поле. Ситуация с Роналду, по мнению Генича, отличается от истории Месси. Португалия уже располагает сильным поколением игроков, но долгое время команда оставалась завязана на фигуру своего главного ветерана. «Роналду как будто немного пересидел в сборной. Есть ощущение, что желание сыграть еще на одном большом турнире и переписать рекорды делает Португалию чуть более замкнутой. Команда строится вокруг него, хотя он уже не дает того эффекта, который давал раньше», — заявил эксперт. Мостовой, напротив, призвал не критиковать Роналду слишком резко. По его словам, футболист, который 20 лет тащил сборную, заслуживает уважения даже в те моменты, когда у него не получается игра. «Как можно критиковать такого футболиста? Он столько лет тащил команду на себе. Другие должны быть счастливы, что играли рядом с ним, и брать ответственность на себя», — сказал Мостовой.

Фото: k.mbappe / Соцсети

Дэвид Бекхэм и Харри Кейн На снимке 2005 года футболист мирового уровня, капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм позирует с будущим капитаном той же сборной, а также живой легендой «Тоттенхэма». На тот момент маленькому Харри Кейну было всего 11 лет. «В „Риджуэй Роверс“ мы оба начинали. Тогда пример Бекхэма вдохновлял на подвиги, меня в том числе», — вспоминал позже Кейн.

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Златан Ибрагимович и Роналдо Кумиром Златана в детстве был бразилец Роналдо — и его комнату тоже украшали плакаты с футболистом. Примечательно, что оба позже выступали за миланские клубы. Ибрагимович не раз называл Роналдо лучшим игроком. «Для меня он был олицетворением футбола. То, как он обращался с мячом, как бежал, как забивал — все это он делал на космическом уровне. Вряд ли кто-то сможет достичь его уровня. Он не был „построен“, его величие не вымышлено средствами массовой информации — Роналдо просто был самим собой. Он был рожден, чтобы делать вещи, которые никто и никогда не сможет повторить. Такими, как он, не становятся — такими рождаются», — отмечал Ибрагимович. Эксперты считают, что давление на молодых игроков из-за сравнения с легендами не должно стать для них непреодолимой проблемой. Генич отметил, что современное поколение футболистов иначе воспринимает критику и быстрее адаптируется к статусу звезд. «Менталитет молодых игроков сейчас совершенно другой. Футбол стал быстрее и динамичнее, лучше стала методика восстановления, больше замен, больше возможностей. Молодые футболисты быстрее отходят от неудач: сегодня тебя критикуют, а через несколько дней ты снова можешь стать героем», — сказал он. Мостовой также уверен, что в футбольных странах новые лидеры будут появляться всегда. По словам Мостового, в ведущих футбольных странах нехватки талантов не будет. «В таких странах человек рождается — и ему вместо соски мяч дают. Там всегда были, есть и будут футболисты. Футбол никогда не будет пустым: всегда появятся новые легенды», — заключил он.