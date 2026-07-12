Мбаппе против Ямаля. Кто выйдет в финал чемпионата мира
Мостовой назвал Францию фаворитом матча с Испанией
Сборные Франции и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата мира — 2026. Действующие вице-чемпионы мира против самой стабильной команды последних лет, Килиан Мбаппе против Ламина Ямаля, Дидье Дешам против Луиса де ла Фуэнте. Многие уже называют это противостояние досрочным финалом турнира. Кто выглядит фаворитом, где смотреть игру, какие составы могут выйти на поле и на что обратить внимание — разбирался 360.
Когда пройдет матч Франция — Испания
Полуфинал состоится 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Далласе.
Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Что нужно знать о полуфинале
Франция и Испания подошли к полуфиналу разными дорогами, но абсолютно заслуженно.
Команда Дидье Дешама уверенно прошла Марокко (2:0), практически не позволив сопернику создать опасные моменты. Главными героями вновь стали Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, а сама Франция продолжила впечатлять мощью своей атакующей линии.
Испания же была значительно ближе к дополнительному времени. Бельгийцы навязали тяжелую борьбу, однако победу испанцам принес вышедший на замену Микель Мерино. Команда Луиса де ла Фуэнте сохранила беспроигрышную серию, хотя четвертьфинал показал: даже один из главных фаворитов турнира не застрахован от проблем.
Полуфинал сведет между собой две совершенно разные футбольные философии. Испания остается одной из лучших команд турнира по владению мячом и прессингу, тогда как Франция делает ставку на вертикальные атаки, скорость и индивидуальное мастерство своих лидеров. Именно противостояние этих двух стилей многие считают главной интригой встречи.
По данным суперкомпьютера Opta, именно Франция остается главным претендентом на победу на чемпионате мира. Шансы французов выиграть турнир оцениваются — примерно в 34,05%. На втором месте расположились испанцы с 23,45%, третью строчку заняли англичане (21,94%), а четверку замыкает сборная Аргентины (20,55%).
Франция или Испания: кто фаворит
Легенда советского и российского футбола Александр Мостовой считает, что нынешний полуфинал вполне соответствует статусу матча сильнейших команд турнира.
«Я еще до начала чемпионата называл пять-шесть главных фаворитов. Четыре из них сейчас играют в полуфиналах. Это действительно сильнейшие сборные турнира», — сказал он в беседе с 360.
При этом, по мнению Мостового, небольшое преимущество все же остается за французами.
«Если смотреть на индивидуальное мастерство, Франция немного выше. У них фантастическая линия атаки. Есть Мбаппе, Дембеле, Олисе, Дуэ, Барколя — каждый способен решить исход матча в одиночку», — отметил эксперт.
Почему Франция выглядит опаснее
Испания традиционно делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки. Однако, как считает Мостовой, владение само по себе не гарантирует успех.
«Испанцы могут контролировать мяч сколько угодно, но у Франции есть футболисты, которые способны решить эпизод одним рывком или одним ударом», — подчеркнул он.
Именно поэтому главным вопросом полуфинала станет не то, кто больше будет владеть мячом, а сумеет ли Испания сохранить привычный контроль над темпом встречи. Франция все чаще использует высокий прессинг и старается максимально быстро доставлять мяч к воротам соперника после отбора. Любая ошибка испанцев в центре поля может моментально превратиться в опаснейшую контратаку.
По словам эксперта, именно наличие большого количества звезд отличает нынешнюю французскую сборную.
«Большие турниры выигрывают звезды. Не просто хорошие футболисты, а настоящие звезды. У Франции их сейчас больше, чем у любой другой команды», — сказал Мостовой.
Испания берет не звездами, а системой
Если главным оружием Франции считается мощнейшая линия атаки, то Испания впечатляет прежде всего организацией игры. По ходу турнира команда Луиса де ла Фуэнте уже несколько раз меняла стиль в зависимости от соперника. Против Австрии испанцы много атаковали позиционно, с Португалией терпели без мяча, а против Бельгии искали моменты против глубокой обороны. Во всех случаях тренерский штаб находил рабочие решения.
Главная битва полуфинала
На бумаге центральной афишей выглядит противостояние Килиана Мбаппе и обороны Испании. Однако не менее важной станет борьба в центре поля. Испания традиционно делает ставку на контроль мяча через центральную линию, тогда как Франция наиболее опасна в быстрых переходах из обороны в атаку.
При этом Мостовой считает, что даже выигранный центр поля не гарантирует испанцам успех.
«Полузащита, конечно, важна. Есть старая футбольная поговорка: покажите мне центр поля — и я скажу, как играет команда. Но все равно решают футболисты, которые умеют обыграть, забить, создать момент. В этом Франция превосходит Испанию», — отметил он.
Кто сильнее по линиям
Мостовой также сравнил обе команды по позициям.
По его мнению:
вратари — примерно равны;
небольшое преимущество в обороне — у Франции;
центр поля можно считать равным;
атака — преимущество Франции.
Возможные составы
Франция
Майк Меньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Адриен Рабьо, Куадио Коне, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе.
Испания
Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Алекс Баэна, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
История противостояния
За последние годы Франция и Испания неоднократно встречались в решающих матчах крупных турниров. Испанцы выиграли полуфинал Евро-2024 (2:1) и полуфинал Лиги наций-2025 (5:4), а последняя встреча команд на чемпионате мира состоялась в 2006 году, когда французы победили со счетом 3:1 и дошли до финала.
Прогноз Александра Мостового
Несмотря на многолетнюю жизнь в Испании и симпатии к этой сборной, Мостовой делает выбор в пользу французов.
«Я, конечно, болею за Испанию. Но если смотреть профессионально, состав Франции немного сильнее. Именно индивидуальное мастерство на такой стадии зачастую решает исход матчей. Поэтому небольшое преимущество я отдаю Франции», — заключил эксперт.
Полуфинал обещает стать одним из самых ярких матчей турнира. Победитель встречи сыграет в финале чемпионата мира с сильнейшим из пары Англия — Аргентина.