Мбаппе против Ямаля. Кто выйдет в финал чемпионата мира

Сборные Франции и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата мира — 2026. Действующие вице-чемпионы мира против самой стабильной команды последних лет, Килиан Мбаппе против Ламина Ямаля, Дидье Дешам против Луиса де ла Фуэнте. Многие уже называют это противостояние досрочным финалом турнира. Кто выглядит фаворитом, где смотреть игру, какие составы могут выйти на поле и на что обратить внимание — разбирался 360.

Когда пройдет матч Франция — Испания

Полуфинал состоится 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Далласе.

Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Что нужно знать о полуфинале

Франция и Испания подошли к полуфиналу разными дорогами, но абсолютно заслуженно.

Команда Дидье Дешама уверенно прошла Марокко (2:0), практически не позволив сопернику создать опасные моменты. Главными героями вновь стали Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, а сама Франция продолжила впечатлять мощью своей атакующей линии.

Испания же была значительно ближе к дополнительному времени. Бельгийцы навязали тяжелую борьбу, однако победу испанцам принес вышедший на замену Микель Мерино. Команда Луиса де ла Фуэнте сохранила беспроигрышную серию, хотя четвертьфинал показал: даже один из главных фаворитов турнира не застрахован от проблем.

Полуфинал сведет между собой две совершенно разные футбольные философии. Испания остается одной из лучших команд турнира по владению мячом и прессингу, тогда как Франция делает ставку на вертикальные атаки, скорость и индивидуальное мастерство своих лидеров. Именно противостояние этих двух стилей многие считают главной интригой встречи.

По данным суперкомпьютера Opta, именно Франция остается главным претендентом на победу на чемпионате мира. Шансы французов выиграть турнир оцениваются — примерно в 34,05%. На втором месте расположились испанцы с 23,45%, третью строчку заняли англичане (21,94%), а четверку замыкает сборная Аргентины (20,55%).

Франция или Испания: кто фаворит

Легенда советского и российского футбола Александр Мостовой считает, что нынешний полуфинал вполне соответствует статусу матча сильнейших команд турнира.

«Я еще до начала чемпионата называл пять-шесть главных фаворитов. Четыре из них сейчас играют в полуфиналах. Это действительно сильнейшие сборные турнира», — сказал он в беседе с 360.

При этом, по мнению Мостового, небольшое преимущество все же остается за французами.

«Если смотреть на индивидуальное мастерство, Франция немного выше. У них фантастическая линия атаки. Есть Мбаппе, Дембеле, Олисе, Дуэ, Барколя — каждый способен решить исход матча в одиночку», — отметил эксперт.

Почему Франция выглядит опаснее

Испания традиционно делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки. Однако, как считает Мостовой, владение само по себе не гарантирует успех.

«Испанцы могут контролировать мяч сколько угодно, но у Франции есть футболисты, которые способны решить эпизод одним рывком или одним ударом», — подчеркнул он.

Именно поэтому главным вопросом полуфинала станет не то, кто больше будет владеть мячом, а сумеет ли Испания сохранить привычный контроль над темпом встречи. Франция все чаще использует высокий прессинг и старается максимально быстро доставлять мяч к воротам соперника после отбора. Любая ошибка испанцев в центре поля может моментально превратиться в опаснейшую контратаку.

По словам эксперта, именно наличие большого количества звезд отличает нынешнюю французскую сборную.

«Большие турниры выигрывают звезды. Не просто хорошие футболисты, а настоящие звезды. У Франции их сейчас больше, чем у любой другой команды», — сказал Мостовой.