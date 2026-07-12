Беллингем оформил дубль и вывел Англию в полуфинал

Сборная Англии обыграла Норвегию в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу англичан благодаря дублю Джуда Беллингема.

Счет открыли норвежцы на 36-й минуте, Андреас Шельдеруп отправил мяч в дальний угол. А перед перерывом Беллингем восстановил равновесие.

В начале второго тайма норвежцы забили после подачи углового, однако гол отменили после изучения повтора. Эрлинг Холанд перед ударом оттолкнул защитника, судья зафиксировал нарушение.

На 93-й минуте вратарь Норвегии Эрьян Нюланд не удержал дальний удар Моргана Роджерса, Беллингем первым оказался на добивании и оформил дубль. Холанд, который не смог отличиться, заменили перед вторым дополнительным таймом.

Для Норвегии этот чемпионат мира стал историческим — команда впервые с 1998 года вышла на мундиаль и впервые добралась до четвертьфинала. На турнире норвежцы обошли Кот-д’Ивуар, а затем победили Бразилию со счетом 2:1.

Англия вышла в полуфинал чемпионата мира в четвертый раз в истории. В 1966 году англичане выиграли свой единственный титул, а в последний раз в четверку сильнейших они попадали на турнире в России в 2018 году.

Накануне в Инглвуде сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1. Теперь Испании предстоит сразиться с Францией в полуфинале 14 июля.