МОК объявил семерых кандидатов на пост президента организации

Международный олимпийский комитет назвал имена семерых кандидатов на пост президента. Об этом сообщил его официальный сайт .

Кандидатами стали: глава Олимпийского комитета Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, министр по делам спорта и молодежи Зимбабве Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен.

Также в список вошли первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Выборы пройдут в марте 2025 года.

Нынешний глава организации Томас Бах в августе сообщил, что не станет выдвигаться на новый срок. Он выразил надежду, что его решение пойдет на пользу олимпийскому движению в мире.