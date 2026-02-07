В США допустили скорый конец бойкота спортсменов из России

NYT: санкции в отношении российского спорта, вероятно, подходят к концу

В Международном олимпийском комитете звучат сигналы о возможном возвращении России на крупные международные соревнования. Как сообщила The New York Times , вопрос обсуждался на заседании МОК в Милане, прошедшем накануне старта зимней Олимпиады.

Президент МОК Кирсти Ковентри напрямую Россию не упоминала, однако в обращении к делегатам подчеркнула, что спорт должен оставаться нейтральной территорией и не превращаться в инструмент политики. Этот тезис поддержали и представители международных федераций.

Так, глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш призвал выработать понятные правила, чтобы Россия не становилась объектом избирательной критики на фоне других мировых конфликтов.

На зимней Олимпиаде россиянам разрешили участвовать в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов — без флага, гимна и участия в медальном зачете.

На прошлой неделе Ковентри отметила, что у МОК по-прежнему нет четких сроков восстановления в правах Олимпийского комитета России.