Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с исполнением государственного гимна. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов», — отметил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

Он выразил благодарность главе World Gymnastics Моринари Ватанабе за твердую позицию, конструктивный подход и поддержку принципов международного спорта.

Соревнования, на которых российские спортсмены смогут выступить без ограничений, состоятся в ближайшее время. Первыми из них станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут в конце мая и в июне.

Ранее стало известно, что российских борцов также допустили до мировых состязаний с флагом и гимном.