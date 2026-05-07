Руководству Международного олимпийского комитета, которое решило не менять рекомендации в отношении российских спортсменов, нельзя доверять. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со «Спорт-Экспресс».

«Люди, которые на таком высоком уровне принимают такие решения, это не люди. Это не руководители большого настоящего спорта. Это вредители, вруны. Никакому их слову нельзя верить», — сказала она.

Тарасова добавила, что российские спортсмены ждут правильных шагов, однако надежды мало.

Ранее стало известно, что МОК отказался восстанавливать членство России, однако снял ограничения с Белоруссии. При этом организация запросила у Всемирного антидопингового агентства свежую информацию о российских спортсменах.