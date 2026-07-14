Полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании начнется с минуты молчания в память о погибших при теракте в Ницце. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х .

«Перед матчем Франция — Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце спустя 10 лет после трагедии 14 июля 2016 года. Мы никогда не забудем», — написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон поблагодарил президента ФИФА за то, что тот поддержал просьбу Франции и граждан страны объявить минуту молчания перед игрой.

Матч пройдет 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас, и начнется в 22:00 по московскому времени. В этот день исполнится десять лет со дня теракта в Ницце, где грузовик въехал в толпу зрителей праздничного салюта. Погибли 86 человек, сотни получили ранения.

В четвертьфинале сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0, а команда Испании победила Бельгию со счетом 2:1. Победитель полуфинала встретится в финале с сильнейшей сборной пары Англия — Аргентина.