Отельер рассказал, почему российские туристы не интересуются ЧМ по футболу

Российские туристы, отдыхающие в Турции, практически не следят за чемпионатом мира по футболу. Они предпочитают проводить время на пляже, у бассейна или на экскурсиях. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» представитель турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

«Во время отпуска россияне приезжают отдыхать, а не смотреть футбол. Даже чемпионат мира не меняет их привычек: большинство гостей выбирает море, бассейн, вечерние прогулки и развлечения. Матчи смотрят лишь единицы», — заявил он.

Бильгинер отметил, что большинство отелей показывают матчи в барах, холлах и специальных зонах с крупными экранами, однако спрос на них остается невысоким. Только во время матчей самых популярных команд или решающих встреч турнира у экранов собирается небольшое количество зрителей.

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