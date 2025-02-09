09 февраля 2025 19:41 «Страна души». Как отдохнуть в Абхазии в 2025 году 0 0 0 Фото: Unsplash Путешествия

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Абхазский аэропорт Сухум принял первый за 30 лет прямой рейс из Москвы. Полет был тестовый, но окончательно возобновить прямое авиасообщение планируется уже предстоящей весной. На этом фоне начал расти спрос на туры в «страну души». Как отдохнуть в Абхазии в 2025 году — в материале 360.ru.

Первый рейс Россия — Абхазия Тестовый рейс из Москвы в Сухум состоялся 7 февраля, его выполнил самолет компании «ЮВТ Аэро». На борту находились исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба и абхазские студенты. Первый за 30 лет прямой рейс встречали национальными танцами. Аэропорт в столице Абхазии построили в 1960-е годы, он принимал рейсы из Москвы и других советских городов. Но в 1990-х, после начала войны в республике, воздушная гавань фактически перестала работать.

Интересно Сухумский аэропорт не принимал регулярные рейсы с 1993 года, но использовался военной авиацией. Во время конфликта в 2008-м он принял борт с российскими десантниками, в то же время там приземлился самолет главы МИД Сергея Лаврова. Сухумский аэропорт не принимал регулярные рейсы с 1993 года, но использовался военной авиацией. Во время конфликта в 2008-м он принял борт с российскими десантниками, в то же время там приземлился самолет главы МИД Сергея Лаврова.

Летом 2023 года Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции воздушной гавани. В феврале 2025-го первый за 30 лет прямой рейс встречали национальными танцами. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на отдых в Абхазии начал расти после спада в декабре — январе. Тенденцию связали с благоприятной новостной повесткой. «Российские туроператоры надеются, что после выборов, запланированных в Абхазии на 15 февраля, обстановка в республике полностью нормализуется и летний сезон пройдет в обычном режиме», — заявили в РСТ.

Фото: РИА «Новости»

Как добраться до Абхазии Удобнее всего добираться в Абхазию из Сочи, куда летают прямые рейсы их разных регионов России. Авиабилет из Москвы на кубанский курорт обойдется в среднем в шесть тысяч рублей. Перелет длится около четырех часов. Продолжительность маршрута Сочи — Гагры на автобусе — примерно два часа. Цена билета — 1,5 тысячи рублей. Автобус до Пицунды следует около 2,5 часа, стоимость проездного документа — 3,3 тысячи рублей. Доехать из Сочи в Гагры можно на поезде «Ласточка» за четыре с небольшим часа. Билет обойдется в 700 рублей. Этот вид транспорту курсирует в Сухум из Санкт-Петербурга и Москвы. Доехать на поезде из Северной столицы можно за два дня и 10,5 часа за восемь тысяч рублей. Из Москвы в Сухум поезд следует один день и 15 часов, цена билета — 6,4 тысячи рублей. Также попасть в Абхазию можно и на автомобиле. Из Краснодара туда удастся доехать за девять часов, из Москвы — за день-полтора. От границы во все города Абхазии курсирует такси. Можно заказать автомобиль в России, выйти и самостоятельно пройти КПП, а затем вызвать местное такси до отеля. С 1 мая 2025 года планируется возобновить прямые авиарейсы из российской столицы в абхазскую.

Фото: РИА «Новости»

Нужна ли виза и загранпаспорт для поездки в Абхазию Для пересечения границы с Абхазией россиянам достаточно внутреннего паспорта. Также в республике действует безвизовый режим — россияне могут находиться там до 90 дней. Посетить Абхазию можно и по загранпаспорту, но есть нюанс: с отметкой о визите в республику не пускают в Грузию. Что посетить в Абхазии Гагра Город Гагра известен пляжами и курортной атмосферой. Добраться до него от границы без пробок можно всего за полчаса. Визитная карточка — замок Ольденбургского, выполненный в стиле модерн. В начале XX века здесь устраивали балы и принимали императора Николая II.

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Альпийские луга В шести километрах от Гагры находится гора Мамзышха, относящаяся к зоне альпийских лугов. Восемь месяцев в году она покрыта снегом. В остальное время здесь организуют восхождения на внедорожниках УАЗ и на лошадях. С вершины горы можно спуститься на параплане.

Фото: Pxhere

Озеро Рица Близ города располагается озеро Рица — это одно из самых популярных мест в Абхазии среди туристов. Живописный водоем находится на высоте 950 метров над уровнем моря и со всех сторон окружен горами, поросшими густыми лесами. В озере можно купаться и ловить рыбу. Однако вода в нем холодная даже летом.

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Голубое озеро Недалеко от Рицы находится Голубое озеро, получившее свое название благодаря насыщенному цвету воды. Иногда в водоем погружаются дайверы. В этих местах можно увидеть залежи лазурита. Сухум С столице Абхазии туристам следует посмотреть знаменитый Сухумский ботанический сад — один из старейших на Кавказе. Путешественники могут прогуляться по набережной Махаджиров, рядом с которой находятся фонтаны, популярные отели, кафе и рестораны с национальной кухней. Еще одна интересная локация — Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. После грузино-абхазского конфликта в учреждение пришло новое поколение актеров, продолживших традиции театра.

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Новый Афон Здесь находится известный Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита. Во время экскурсии можно узнать историю здешних мест и познакомиться с местными достопримечательностями, например, с Анакопийской крепостью и Новоафонской карстовой пещерой. Популярная туристическая локация — дача Сталина. Всего на территории Абхазии их пять, одна расположена близ Новоафонского монастыря.

Фото: Global Look Press

Пицунда Здесь путешественники могут увидеть реликтовые сосны, мандариновые и апельсиновые рощи, создающие уникальный климат этого края. После пляжного отдыха можно прогуляться по набережной Пицундской, посетить старый маяк и увидеть статую Медеи. Визитной карточкой является Пицундский православный храм VI века Апостола Андрея Первозванного. Летом там звучит орган. На территории заповедника «Великий Питиунт» можно посетить Исторический краеведческий музей.

Фото: Viktor Pogontsev / Global Look Press

Город-призрак Акармара Любителям необычного отдыха стоит посетить город-призрак Акармара — это бывший шахтерский поселок. Почти все жители покинули его. Населенный пункт популярен у сталкеров и любителей «заброшек». Полузаброшенные дома постепенно тонут в пышной субтропической растительности. Сейчас здесь живут только старики и те, кому больше некуда податься. Поблизости есть такие же города-призраки — Джантуха и Поляна.

Фото: Florian Bachmeier/imageBROKER.com / Global Look Press

Виноградники и дегустация вин в Абхазии Виноделие — традиционное занятие абхазов. Этот вид деятельности давно стал неотъемлемой частью жизни крестьян, сейчас в республике существует промышленное производство напитка. Площадь виноградных насаждений в разных регионах Абхазии составляет 1500 тысячи гектаров. Страна закупает винный материал в Молдавии, одновременно пытаясь увеличивать собственные посадки виноградников. Предложения отведать вина встречаются в Абхазии практически на каждом шагу: в Гагре, Пицунде и Сухуме.

Фото: Pxhere

Еда в Абхазии На всех курортах Абхазии еда вкусная и разнообразная. В большинстве своем — это мясо и овощи. Но туристам стоит помнить, что на жаре продукты быстро портятся, поэтому важно отдать предпочтение проверенным местам. В Абхазии стоит попробовать: шашлык по-абхазски. Это блюдо из свежего мяса — небольшие кусочки баранины или говядины жарят на шампурах вперемешку с салом. Либо же копченое мясо поджаривают на вертеле на углях и подают с овощами, зеленью и луком;

лобио. Блюдо готовят из красной фасоли со множеством специй и пряностей. Часто в него добавляют грецкие орехи и гранатовые зерна;

абхазская солянка. Суп напоминает гуляш, готовят его исключительно на говядине. В числе овощей — лук, томаты и соленые огурцы. Блюдо довольно острое, его готовят со жгучей аджикой и смесью перцев;

мамалыга. Это круто сваренная каша, обычно из кукурузной муки. Ее накладывают с горкой, сверху кладут кусочки сулугуни и копченого сыра;

ачапа. Национальная абхазская закуска из измельченного грецкого ореха и отварных овощей. Например, из свеклы, капусты и колючки — молодых побегов ежевики;

хачапури. Это популярная выпечка из в виде лодочки, внутри которой — сыр, аккуратный желток и кусочек сливочного масла;

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Стоимость туров в Абхазию Летом 2024 года туры в Абхазию стоили от 101 тысячи рублей на двоих на семь ночей, с вылетом из Москвы. Размещение — в четырехзвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами. По данным АТОР, во второй половине июня прошлого года номер в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием стоил 45-60 тысяч рублей на двоих. За номер в четырехзвездочной гостинице с питанием «полный пансион» пришлось бы отдать 80-110 тысяч рублей за двоих. Сейчас можно найти путевки на семь ночей на двоих стоимостью от 13 тысяч рублей и выше.