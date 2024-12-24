Турагент Ансталь перечислила страны, где можно отдохнуть до 100 тысяч рублей

Турагент Наталия Ансталь посоветовала отдыхать в Абхазии или Белоруссии, если бюджет не превышает 100 тысяч рублей. Специалиста процитировал портал NEWS.ru .

Эксперт отметила, что сложно найти хороший тур за границу за такие деньги. За 100 тысяч можно присмотреться к недорогим отелям в Турции, Египте и ОАЭ.

«Сейчас можно на эти деньги найти простенький отель ночей на пять-шесть в Турции, Египте и ОАЭ на двоих, причем последнее направление будет, скорее всего, на завтраках», — поделилась Ансталь.

Также из заграничных направлений эксперт отметила Абхазию и Белоруссию. В этим странах можно хорошо отдохнуть за 100 тысяч рублей.

Ансталь отметила, что отдых в России зависит от условий проживания. По ее словам, можно найти варианты на черноморском побережье и в Калининграде.