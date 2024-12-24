Турагент Ансталь перечислила страны, где можно отдохнуть до 100 тысяч рублей
Турагент Наталия Ансталь посоветовала отдыхать в Абхазии или Белоруссии, если бюджет не превышает 100 тысяч рублей. Специалиста процитировал портал NEWS.ru.
Эксперт отметила, что сложно найти хороший тур за границу за такие деньги. За 100 тысяч можно присмотреться к недорогим отелям в Турции, Египте и ОАЭ.
«Сейчас можно на эти деньги найти простенький отель ночей на пять-шесть в Турции, Египте и ОАЭ на двоих, причем последнее направление будет, скорее всего, на завтраках», — поделилась Ансталь.
Также из заграничных направлений эксперт отметила Абхазию и Белоруссию. В этим странах можно хорошо отдохнуть за 100 тысяч рублей.
Ансталь отметила, что отдых в России зависит от условий проживания. По ее словам, можно найти варианты на черноморском побережье и в Калининграде.