Между РФ и Абхазией возобновят прямое авиасообщение после 30-летнего перерыва

Прямое авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят весной 2025 года. Эту тему во время встречи обсудили глава Минтранса Роман Старовойт и абхазский политик Бадра Гунба.

Стороны поговорили о реконструкции аэропорта Сухум — этот вопрос является приоритетным для двух государств. Воздушная гавань находится в высокой степени готовности, тестовый рейс в аэропорт состоится 7 февраля.

«Регулярное прямое воздушное сообщение планируется возобновить в мае текущего года, после более чем 30-летнего перерыва», — заявили в Минтрансе.

Также Старовойт и Гунба рассмотрели вопрос реконструкции моста через реку Псоу между Россией и Абхазией.

Минфин России 6 февраля сообщил о выделении Абхазии финансовой помощи. По словам министра финансов Абхазии Владимира Делбы, Россия выделит республике 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов Абхазия покроет за счет собственных доходов.