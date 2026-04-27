27 апреля 2026 03:06 Плесень в отелях и грязные пляжи. Самые разочаровывающие курорты мира Турэксперт Мкртчян: отдых на Бали часто не соответствует ожиданиям туристов 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Долгожданный отпуск всегда хочется провести идеально: пейзажи как с открытки, интересные достопримечательности, безупречный сервис. Но иногда поездка оборачивается разочарованием. О том, какие популярные курорты могут обмануть ожидания путешественников, — в материале 360.ru.

Бали

Одно из самых востребованных мест для курортного отдыха многим представляется сказкой: кристально чистое море, белоснежные пляжи. Но реальная картинка далека от идиллических пейзажей из рекламы. Кроме того, купание на острове может быть опасно для жизни, рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его оценке, Бали — главное место на Земле, ожидания от которого совершенно не совпадают с реальностью.

Люди ждут некую сказку, <…>, а приезжают на Бали и вдруг удивляются тому, что пляжи мегагрязные, море замусоренное, а из-за отбойных течений каждый год погибают туристы. Когда человек начинает купаться, море абсолютно спокойное, а оказывается, там подводное течение. Оно уносит его, и он погибает, когда пытается бороться с ним. Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России

Некоторых путешественников, побывавших на индонезийском острове, также шокируют постоянные пробки, отсутствие тротуаров во многих местах, плесень в отелях из-за высокой влажности и цены (часто выше европейских).

Мальдивы

Белоснежный песок, прозрачная вода, шикарные закаты — все то, что можно увидеть в рекламных буклетах, здесь действительно есть, но многое зависит от места отдыха. «Людям показывают фотографии с прекрасных островов, где известные отели, замечательный сервис, вылизанные пляжи. Самостоятельные путешественники бронируют самый дешевый отель на каком-нибудь острове, где живут местные жители. А они могут выкидывать на пляж остатки еды, какие-нибудь консервные банки, и все это может попасть в видеоотчеты поездки», — рассудил в беседе с 360.ru генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Другие подводные камни Мальдив — дороговизна (правда, в последнее время отели готовы снижать цены ), отсутствие развлечений за пределами гостиниц. Кроме того, стоит иметь в виду, что в островном государстве действует полный запрет на ввоз алкоголя.

Таиланд

Тайские пляжи считаются одними из самых красивых в мире. Но опять же не все. «Все смотрели фильм „Пляж“ с Леонардо Ди Каприо, который снимался в Таиланде на острове Пхи-Пхи. Но люди могут бронировать какие-то массовые направления [и разочаровываться]. Например, они могут попасть на пляжи Паттайи, которые, не являются образцом чистоты и привлекательности, и потом заявлять, что это абсолютно не тот Таиланд, который они ожидали увидеть», — отметил Арутюнов.

Путешественникам стоит приготовиться к влажному жаркому климату, грязной воде в туристических зонах, высокому уровню шума на улицах, а также насекомым и ящерицам, которые встречаются даже в отелях.

Китай

В Китай туристы едут, чтобы полюбоваться уникальными животными и природой, историческими памятниками, оценить развитие технологий и попробовать аутентичную кухню. Обратная сторона медали — плохая экология в крупных городах, грязь на улицах, огромные скопления людей, шумное поведение местных жителей в общественных местах. «Есть прекрасные, красивейшие места, например, горы Аватара. Но вас могут повезти туда, где вы будете, например, стоять в очереди на китайский праздник, и все ваше впечатление испортится», — предупредил Арутюнов.

Как не разочароваться в отпуске?

У каждого курорта есть плюсы и минусы — для начала стоит определиться, чего именно вы хотите. Если вас устроит спокойный, созерцательный пляжный отдых, возможно, Мальдивы — ваш вариант, а вот Бали — нет, зато там можно насладиться уникальной тропической природой и серфингом. Ну и, конечно, нужно определиться с курортом — в пределах одной страны они могут сильно различаться как по условиям, так и по ценам на отдых. Подробно почитайте отзывы других туристов, посоветуйтесь с опытными путешественниками. Если опасаетесь ошибиться, откажитесь от самостоятельного планирования путешествия и купите тур. Некоторые специалисты в сфере туризма считают это единственно верным выходом.

«Вот вы хотите поехать в какую-то сказку, сами покупаете авиабилеты, гостиницу — и приезжаете домой в полном разочаровании. Это как купить на маркетплейсе пломбу и самому запломбировать зуб. А второй способ — прийти к турагенту-профессионалу, получить у него консультацию и купить тур», — подчеркнул Мкртчян. Арутюнов тоже считает несоответствия ожидания и реальности в путешествии итогом «самотуризма». «На самом деле в любой стране есть места, которые рекламируются одними картинками, а на самом деле вы получаете совершенно другое. Просто надо не верить обезличенным туристическим сайтам. <…> Важно выбрать правильного турагента», — заключил он.