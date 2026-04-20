Таиланд сократит безвизовый въезд для туристов до 30 дней

Таиланд решил сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней, чтобы ограничить злоупотребления и усложнить работу транснациональной преступности. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткео, сообщило РИА «Новости».

По словам главы МИД, некоторые иностранцы использовали длительный безвизовый въезд не для туризма, а в преступных целях. Он отметил, что власти связывают это в том числе с деятельностью мошеннических кол-центров и использованием банковских счетов для вывода денег.

«Некоторые иностранцы используют 60-дневный срок безвизового пребывания в иных целях, чем туризм, часто в преступных целях», — сказал заместитель главы правительства.

Министр добавил, что после первых 30 дней туристы смогут подать заявление на продление пребывания еще на такой же срок.

«Мы всегда рады туристам, настоящим туристам. Настоящий турист находится в Таиланде непродолжительное время: 30 дней туристу вполне достаточно», — подчеркнул он.

В марте МИД Таиланда и комитет по визовой политике уже советовали правительству сократить безвизовый срок для граждан всех стран с такой льготой, включая Россию. Когда именно новые правила вступят в силу, власти пока не объявляли. Сейчас между Россией и Таиландом действует двустороннее соглашение о безвизовых поездках на срок до 30 дней. Позже королевство временно расширяло этот срок сначала до 90, а затем до 60 дней.

Ранее Россия выразила готовность увеличить поставки сельхозпродукции и продовольствия в Таиланд. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева после его встречи с министром сельского хозяйства и кооперативов королевства.