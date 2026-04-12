Россиян поблагодарили за развитие туризма Бали

Губернатор Бали И Ваян Костер поблагодарил россиян за рост туризма на острове

Власти Бали благодарны россиянам за рост туризма на острове, приток приезжих увеличивается. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор острова И Ваян Костер.

«Мы благодарны России, что она является частью туризма Бали. Я вижу, что цифры каждый год растут», — сказал он.

Костер добавил, что сейчас Россия находится на 12-м месте по росту туристического потока на Бали, динамика увеличивается.

«Россия быстро продвигается по числу приезжающих на Бали», — заключил Костер.

В российском посольстве в Индонезии уточнили, что на Бали и близлежащих островах всего проживают порядка 35 тысяч граждан России.

Ранее губернатор острова заявил, что «русские» и «украинские» «деревни» на Бали полностью ликвидировали. По его словам, приезжим нужно жить в соответствии с местным законодательством и уважать культурную политику.