Турэксперты прокомментировали ситуацию с ценами на отдых на Мальдивах и Шри-Ланке

Эксперты прокомментировали для KP.RU ситуацию с ценами на отдых на Мальдивах и Шри-Ланке после приостановки авиасообщения с ОАЭ.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, отели в этих странах действительно готовы снижать стоимость проживания, в отдельных случаях — на 40%. Такая мера связана с необходимостью перераспределения туристических потоков: из-за ближневосточного кризиса спрос на туры в ряд стран упал, и отели стремятся заполнить освободившиеся места.

В то же время коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов подчеркивает, что основной причиной удешевления отдыха является наступление низкого сезона. По его словам, летом цены на этих направлениях традиционно снижаются на 25–30%, а максимальные скидки могут достигать 50%.