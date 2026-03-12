Китай и Вьетнам назвали выгодными альтернативами популярным летним курортам

Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова рассказала NEWS.ru , что этим летом для туристов могут стать привлекательными Китай и Вьетнам. Эти страны могут заменить россиянам Турцию с точки зрения безопасности и выгоды.

Кодякова отметила, что в летнем сезоне 2026 года стоит обратить внимание на три ключевых направления, где соотношение «цена – качество – безопасность» наиболее выгодное. Одно из них — Китай, а именно остров Хайнань, который эксперт назвала «Восточными Гавайями по цене Сочи».

Вьетнам привлекает туристов, разочаровавшихся в сервисе Турции. В Нячанге летом спокойное море без волн, а прямые рейсы и низкие траты внутри страны позволяют провести две недели в пятизвездочном отеле по цене бюджетной «четверки» в Кемере, написал сайт vse42.ru.

По словам эксперта, Хайнань стал еще привлекательнее в 2026 году благодаря увеличению числа рейсов из России и упрощению визового режима. Хотя в июне и июле на острове жарко, отели крупных международных сетей предлагают скидки до 40%.

Дагестан в 2026 году стал полноценным курортным центром. Новые прибрежные отели в Дербенте и Каспийске предлагают достойную альтернативу южным курортам.

Также в тренде — избинг в средней полосе и экспедиции на Алтай. Хотя это не классический морской отдых, такие варианты остаются востребованными благодаря эмоциональной перезагрузке и экономии на перелетах.