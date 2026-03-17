Самые красивые и древние. Топ-10 монастырей и храмов Подмосковья для посещения на Пасху

Посещение храма — одна из главных пасхальных традиций. В Московской области больше полутора тысяч храмов и около 20 монастырей. В преддверии праздника 360.ru собрал информацию о самых интересных из них.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Адрес: Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра Один из крупнейших мужских монастырей Русской православной церкви. Здесь хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, который и основал обитель. Первое каменное сооружение — Троицкий собор — здесь заложили в начале ХV века. Иконостас собора — древнейший из всех сохранившихся в стране. Над частью икон работал сам Андрей Рублев. Монастырь пережил осаду польских войск в Смутные времена, его расцвет пришелся на ХVIII век, тогда же обитель получила почетное звание лавры. После революции Свято-Троицкая Сергиева лавра прекратила работу, но в 1930-1940-х ее отреставрировали, и монашеская жизнь здесь возобновилась.

Саввино-Сторожевский мужской монастырь

Адрес: Одинцовский округ, Звенигород, Ратехинское шоссе, 4

Еще один древний монастырь основал ученик Сергия Радонежского, монах Савва. В обители хранятся мощи основателя. Этот монастырь очень любили российские правители и их семьи — туда приезжали Иван Грозный с женой Анастасией Романовной и их сын Федор Иоаннович, а при царе Алексее Михайловиче Романове он и вовсе стал царской резиденцией. Во время Отечественной войны 1812 года Саввино-Сторожевский монастырь заняли французы, и, скорее всего, его бы разграбили и разрушили, как другие монастыри, которые постигала такая участь. Однако, по легенде, французский полководец Евгений Богарне увидел во сне монаха Савву, который попросил его не трогать обитель, взамен пообещав счастливую долгую жизнь. Монастырь закрылся после революции и был возрожден только в 1990-х.

Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь

Адрес: Истра, улица Советская, 2 Этот монастырь чуть помладше двух предыдущих — его основал в 1656 году патриарх Никон. Он мечтал воссоздать близ Москвы комплекс палестинских святых мест, и для этого на местности даже вырубили леса. Селениям, возвышенностям и другим географическим пунктам вокруг монастыря стали давать библейские имена: Фавор, Елеонский холм, гора Сион, Гефсиманский сад. Многие святыни обители сохранились после революции благодаря тому, что здесь разместили музей. Однако во время Великой Отечественной войны монастырь сильно пострадал, взорвали Воскресенский собор. С 1994 года мужской монастырь вновь начал работу. Поначалу в том же здании располагался музей, но с 2014 года из разделили.

Церковь Михаила Архангела в Микулине

Адрес: Лотошино, село Микулино, улица Садовая, 44

Храм 1550-х годов постройки находится у самой окраины Подмосковья, на живописной поляне. Собор в честь Михаила Архангела был духовным центром города Микулина на реке Шоше еще в ХIV веке, однако древнее здание не сохранилось. А новый пятиглавый собор возвели в честь князя Семена Микулинского, воеводы Ивана Грозного, который скончался от ранения после взятия Казани. Во времена Смуты собор разрушили поляки и литовцы, однако в 1630-х богослужения возобновились. В ХVIII веке храм вновь расписали. В советские годы он большую часть времени не работал, но сейчас отреставрирован и действует.

Храм Преображения Господня в селе Остров

Адрес: Ленинский округ, село Остров, 1, строение 1

Самое необычное в этом храме — его внешний вид: каменные «кокошники», 12 декоративных главок в честь апостолов и готическая колоколенка. Восточный фасад в точности повторяет сюжет иконы Преображения Господня. Вероятно, сооружение относится к концу ХVI — началу ХVII веков, в эпоху Ивана Грозного. Более точной информации у историков нет.

Николо-Пешношский мужской монастырь

Адрес: Дмитриевский округ, поселок Луговой

Место для этого монастыря выбрал Сергий Радонежский, а основал обитель его ученик — преподобный Мефодий. Сам он поселился в келье за Яхромой и вел скромную уединенную жизнь. Со временем к нему присоединились другие монахи. Название «Пешношный» произошло от «пеш ноша» — во время строительства монастыря преподобный Мефодий пешком носил для него бревна. Сюда приезжали Иван Грозный, царь Алексей Михайлович. В Средние века здание несколько раз горело, пострадало и во время Великой Отечественной войны. Монастырь восстановили в 2000-х, однако еще больше 10 лет в здании вместе с ним находился психоневрологический диспансер.

Успенский Колоцкий женский монастырь

Адрес: Можайский округ, городское поселение Уваровка, деревня Колоцкое, 29

Это один из старейших монастырей Московской епархии. По преданию, в 1413 году крестьянин по имени Лука нашел на дереве икону Богородицы, забрал ее домой. И она исцелила его родственника. Узнав о чуде, люди потянулись в Можайск — пришел с крестным ходом даже князь Андрей Дмитриевич Можайский, сын Дмитрия Донского. Тогда Лука стал ходить с иконой из города в город, и везде она исцеляла людей, а крестьянину доставались богатые пожертвования. Он построил для иконы церковь, а сам стал вести разгульную жизнь в богатых хоромах. Однако, получив тяжелые травмы в результате нападения медведя, он покаялся и решил распродать имущество. Он попросил Андрея Можайского с пользой распорядиться вырученными деньгами, и тот основал монастырь рядом с местом, где Лука нашел икону. Обитель постепенно расширялась. В советские годы она не работала, многие постройки разрушили, некоторых монахов расстреляли. К сожалению, пропала и та самая икона — Колоцкая икона Божьей Матери. В 1990-х монастырь возродили.

Вознесенская Давидова пустынь

Адрес: Чехов, село Новый Быт

История мужского монастыря началась в 1515 году, когда преподобный Давид вместе с послушниками пришли в эти места с иконой Знамения Богоматери. Они высадили липы и построили дом, из которого постепенно выросла обитель. В 1619 году монастырь разорили, и несколько лет он не действовал. Однако уже во второй половине ХVII века пустынь пережила расцвет — у нее даже было свое подворье в Москве. После революции монастырь закрыли, на территории разместились техникум с общежитием. Возрождение обители началось в 1990-х. Главные местные святыни — мощи преподобного Давида и частица Гвоздя Распятия Христова.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

Адрес: Подольский округ, поселок Дубровицы

Церковь, построенная в конце ХVII века, не похожа ни на одно другое подмосковное здание — считается, что в ее возведении участвовали итальянские и швейцарские мастера. Храм украшен статуями, барельефами и горельефами, белокаменной резьбой. Внутри сохранился деревянный иконостас. Надписи на храме менялись — раньше они были выполнены на латыни, а в ХIХ веке их заменили кириллическими.

Церкви и монастыри Коломенского кремля

Адрес: Коломна, Кремль

Коломенский кремль построили в ХVI веке на пересечении Оки, Москвы-реки и Коломенки по указу князя Василия III. До наших дней сохранились семь башен. На Соборной площади в центре кремля находятся крупные монастыри и храмы с богатой историей: история собора Успения Пресвятой Богородицы берет начала от времен Дмитрия Донского, в храме Воскресения Словущего он венчался. А расположенный неподалеку от площади Брусенский Успенский женский монастырь построили вокруг церкви Успения Пресвятой Богородицы по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани.