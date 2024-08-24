Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом. Хронология событий и личности террористов

Четверо заключенных колонии строгого режима в Волгоградской области 23 августа захватили заложников и потребовали вертолет, деньги и возможность вылететь за границу. ЧП произошло примерно в 12:00 во время заседания дисциплинарной комиссии, в 16:30 террористов ликвидировали, заложников освободили. В материале 360.ru — хронология произошедших за эти четыре с лишним часа событий и все, что известно о заключенных.

Что произошло в ИК-19 под Волгоградом В пятницу, 23 августа, в колонии строгого режима в полдень в административном здании начала работу дисциплинарная комиссия. На ней рассматривались дела нарушителей режима с тем, чтобы вынести им дополнительное наказание. В здание из отряда доставили заключенных. Пока неизвестно, как именно произошел захват, но очевидно, что преступники получили доступ к холодному оружию. Согласно внутреннему правилу ФСИН, у сотрудников на территории зоны есть только резиновые дубинки, иначе пострадавших могло бы быть больше.

Хронология теракта в суровикинской колонии На дисциплинарной комиссии, которая проходила в отдельно стоящем административном здании на территории колонии, четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников ФСИН и четырех заключенных. Вскоре стало известно, что террористы убили минимум трех человек, несколько раненых находились в заложниках. В регионе создали оперативный штаб, который координировал работу по освобождению заложников.

Фото: РИА «Новости»

В исправительной колонии объявили режим ЧС. К зданию ИК на улицу Орджоникидзе начали стягиваться силовые структуры. Спецназ начал подготовку к штурму. Захватившие заложников преступники объявили о причастности к ИГИЛ*. Среди них один человек якобы был осужден за терроризм, однако эту информацию пока официально не подтвердили. Захватчики выдвинули требования. Они потребовали два миллиона долларов и вертолет, а также беспрепятственный выезд за границу. В это время силовики перекрыли дорогу к исправительной колонии, на подъездах стояли машины ДПС. Периметр полностью оцепили.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — сообщил ФСИН. Стало известно, что среди пострадавших — начальник колонии Андрей Девятов, его отправили в реанимацию. Также в тяжелом состоянии в больницу доставили еще двух сотрудников колонии и одного заключенного.

Фото: РИА «Новости»

Из ближайшей мечети вызвали муллу для переговоров с террористами. Он должен был прибыть минимум через 1,5 часа, посчитал Mash. К ИК-19 прибыл вертолет санавиации. Один из захватчиков продемонстрировал флаг ИГИЛ*. На переговоры с захватчиками также выехали сотрудники главы таджикской диаспоры по Волгоградской области Сайдахмада Махмадова, а также член Общественной наблюдательной комиссии в регионе Вадим Чередник.

Один из захватчиков надел якобы увесистный жилет, а в руках он держал предмет, похожий на детонатор. Боевики заявили, что собрали самодельное взрывное устройство, и грозились его активировать. В 16:00 начался штурм исправительной колонии, к месту ЧП выехала дополнительная бригада скорой помощи.

На территории колонии услышали стрельбу. Всех террористов ликвидировали в первые минуты штурма. По ним отработали снайперы СОБР Росгвардии. Потом на территорию колонии зашел спецназ ФСИН. Заложников спасли. Пострадавших среди штурмовиков не оказалось. Во время штурма заключенный с самодельной взрывчаткой пытался подорвать себя, но система не сработала.

Что известно о террористах, захвативших ИК-19 Темур Хусинов Уроженец Узбекистана 29 лет, в колонию попал в 2019 году по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть». Ему дали шесть лет, срок истекал в ноябре 2024 года. Хусинов в 2018 году вместе с другом ввязался в драку с двумя пьяными прохожими якобы из-за замечания. Одного из них Хусинов четыре раза ударил по голове, его товарищ добил мужчину ударом в висок. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Он скончался в больнице через два часа, не приходя в сознание. Врачи диагностировали ЧМТ и переломы костей черепа. Хусинов в суде отпирался и заявлял, что ему самому угрожали, а он только толкнул мужчину. Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что Хусинов сидел «в комфортных условиях» и даже выходил в интернет — в соцсети «ВКонтакте» на своей странице он отметился накануне.

Рамзидин Тошев Уроженец Узбекистана, ему так же 29 лет. Получил восемь лет колонии в 2023 году за попытку сбыта наркотиков. В составе группы Тошев раскладывал закладки с метадоном. Переписку вели на узбекском. В марте 2023 его задержали с двумя свертками наркотиков. Рустамчон Наврузи Уроженец Таджикистана, ему 23 года. В 2023 году его осудили за попытку сбыта наркотиков на семь лет. Назирчон Тошов Уроженец Узбекистана, 28 лет. В 2022 году его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. В 2021 году Тошов планировал перевезти из одного тайника в другой почти пол килограмма героина. По пути его остановили сотрудники ГАИ и в ходе досмотра обнаружили около 500 свертков с наркотиками.

Захват заложников и жертвы В заложниках у преступников оказались восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. «Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — сообщили в ФСИН. В результате действий бандитов пострадали и четверо осужденных. Трех пострадавших в ходе захвата заложников в колонии под Волгоградом отправили в реанимацию, сообщили в приемной центральной районной больницы Суровикинского района.

Фото: РИА «Новости»

Пострадавший во время захвата заложников начальник колонии Андрей Девятов выжил, его отправили на вертолете в Волгоград, сообщил представитель Суровикинской больницы. «Число пострадавших в результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось, — сообщили в минздраве Волгоградской области. Четверо сотрудников колонии находятся под наблюдением врачей. Двое пациентов находятся в в Суровикинской ЦРБ — местная команда медиков усилена дополнительными профильными специалистами. Двоих доставили в медучреждения Волгограда.

Где находится ИК-19 в Волгоградской области и что о ней известно Мужская исправительная колония строгого режима № 19 расположена в городе Суровикино Волгоградской области в 138 километрах от Волгограда. Начальником ИК-19 является полковник внутренней службы Андрей Девятов.

Фото: РИА «Новости»

В мае Общественная наблюдательная комиссия проводила проверку в суровикинской колонии. По словам председателя региональной ОНК Вадима Чередника, тогда нарушений не выявили. Однако ИК-19 не отличалась безупречной репутацией. В апреле этого года экс-заместителя начальника колонии Григория Беленкова осудили за взятку, полученную от осужденных. В 2021 году еще один замначальника попал под следствие. Оперативник установили, что начальник отдела охраны ФКУ ИК-19 УФСИН Николай Борисевич получал от младшего инспектора деньги за отсутствие на рабочем месте, об этом написала «Фонтанка».

Обстановка в ИК-19 в Суровикино сейчас В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в колонии. Об этом сообщил Следственный комитет России. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, проводят следственные действия для установления полной картины произошедшего. Прокуратура региона оценит, как в колонии соблюдались режимные требования, сообщила RT представитель волгоградского ведомства. Это дело на особом контроле.

Фото: РИА «Новости»

В колонии предстоят серьезные проверки, рассказал правозащитник, секретарь ОНК Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников. «Сейчас предстоит разбираться в истинных причинах того, что стало истоком и привело к захвату заложников», — отметил Мельников. Одной из причин могла стать не доукомплектованность колонии сотрудниками. По данным Мельникова, в ИК-19 не хватает 22% работников. * «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России