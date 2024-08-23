В ОНК заявили о дефиците кадров в ИК-19, где произошел захват заложников

Ответсек ОНК Мельников: в ИК-19 в Суровикине не хватает 22% сотрудников

В исправительной колонии № 19 в Суровикине Волгоградской области не хватает 22% сотрудников. Об этом в своем Telegram-канале написал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

«По моей информации, ИК-19 не доукомплектована личным составом (сотрудниками) на примерно 22%», — сообщил Мельников.

Ответсек отметил, что общая нехватка сотрудников ФСИН по региону составляет около 1000 человек, это четверть от штатного расписания.

Осужденные, захватившие заложников в суровикинской колонии, попадали под дисциплинарную комиссию и были злостными нарушителями режима отбывания наказания, ранее сообщил член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев.