29 марта 2025 14:40 Тысяча жертв и невероятные разрушения. Землетрясение в Мьянме — мощнейшее за 80 лет 0 0 0 Фото: Kyaw Zin Tun / XinHua / www.globallookpress.com Происшествия

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Землетрясение в Мьянме

В Мьянме 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее самым сильным в стране с 1946 года. Его последствия оказались катастрофическими: погибли более тысячи человек, разрушены мосты, дома и дороги. Пострадали и территории соседних стран: в Таиланде при толчках небоскребы складывались как карточные домики.

Эпицентр землетрясения пришелся на второй по величине город Мьянмы — Мандалай, в котором живут 1,7 миллиона человек. Сильные разрушения произошли и в столице страны Нейпьидо.

Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / www.globallookpress.com

Число жертв катастрофы достигло 1002 и еще может увеличиться. Спасатели с помощью спецтехники продолжают разбирать завалы, под которыми находятся люди. Десятки граждан считаются пропавшими без вести. Еще 2376 человек получили травмы различной степени тяжести. Местные больницы переполнены — и людям оказывают помощь прямо на улицах.

Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / www.globallookpress.com

Многие районы пострадавших городов остались без электричества, интернета и телефонной связи. Экономический ущерб от буйства стихии еще предстоит установить. Россия вызвалась помочь Мьянме с ликвидацией последствий землетрясений. Из Москвы туда вылетели два самолета МЧС со спасателями, врачами и кинологами.

Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / www.globallookpress.com

С последствиями ударов стихии столкнулись и в соседнем Таиланде, где погибли не меньше 10 человек и пострадали почти 70. Из-за мощных толчков в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, сообщило AFP. Работа метро в городе восстановилась лишь недавно, однако большинство предприятий по-прежнему закрыты. По словам туристки Ангелины Худяковой, из соображений безопасности в высотки долго не запускали жителей. «Опасаются, что будут еще толчки», — сказала собеседница 360.ru. Многие местные жители и сами побоялись возвращаться в многоэтажные дома и предпочли уехать за город.

Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / www.globallookpress.com 2/2

Опасения оказались ненапрасными. Днем 29 марта в двух километрах от столицы Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информация о новых разрушениях и пострадавших уточняется. Также пока неизвестно, докатятся ли последствия этих толчков до территорий соседних стран.