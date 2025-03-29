Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек, еще 2376 ранены
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 1002. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Согласно последней информации, опубликованной государственными СМИ Мьянмы 29 марта, в результате мощного землетрясения во всех пострадавших районах республики погибли 1002 человека. Травмы получили 2376 человек, без вести пропало множество людей», — отметили журналисты.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло территории Мьянмы в пятницу, 28 марта, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг находился на глубине десяти километров. Толчки зафиксировали и в соседних странах: Таиланде, Индии, Бангладеш, Лаосе и Китае.
Местные жители рассказали, что во многих местах прекращена подача электроэнергии и вышли из строя телефонные линии.
МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.