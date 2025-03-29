В столице Мьянмы после землетрясения пропал свет

Столица Мьянмы осталась без интернета и электричества после землетрясения

В столице Мьянмы Нейпьидо отключилось электричество и перестал работать интернет, власти используют крупную спецтехнику для поиска людей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

К разбору завалов спецтехнику подключили 28 марта. Спасатели помогают выжившим, но многих находят уже погибшими.

На территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг залегал на глубине десяти километров в 12 километрах от города Сагайн. Толчки ощутили и в соседних государствах: Таиланде, Бангладеш, Китае, Индии и Лаосе.

Местные жители отметили, что катаклизм привел к многочисленным жертвам и травмам, люди нуждаются в помощи в восстановлении жилья.

По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000.