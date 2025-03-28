Турист из России рассказал о последствиях землетрясения в Бангкоке

В пятницу 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, последствия которого ощутили на себе соседние страны, в том числе Таиланд. Мощные толчки были в Бангкоке. Об обстановке в городе 360.ru рассказали россияне, оказавшиеся в этот момент в столице азиатской страны.

По словам Александра Суворова, сначала в городе произошли слабые толчки, но они становились сильнее с каждой минутой.

«Я живу на 30-м этаже. Сперва начало медленно шатать, потом очень сильно, настолько, что невозможно было даже стоять. На выходе из квартиры я увидел, что на стене появилась трещина. При спуске по лестнице заметил еще несколько на стенах дома. Звучала тревога, дети плакали», — сказал собеседник 360.ru.

Оказавшись на улице, Александр заметил, как по фасаду небоскреба стекает вода из расположенного наверху бассейна. Мужчина добавил, что толчки прекратились и в Бангкоке снова спокойно.

Туристка Ангелина Худякова рассказала, что на дорогах города образовались огромные пробки, магазины и метро по-прежнему закрыты.

«В высотки до сих пор не пускают людей, поскольку опасаются, что будут еще толчки», — отметила она.

Жительница города Янгон в Мьянме Камилла призналась, что довольно сильно напугалась в момент землетрясения, однако в месте, где она проживает, сильных разрушений не было.

«Больше всего попало в Мандалай и Нейпьидо. В Мандалае, если не ошибаюсь, разрушился мост и очень много зданий», — сказала собеседница 360.ru.