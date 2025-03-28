МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями

МЧС России направило в Республику Мьянма два самолета со спасателями, медиками и кинологами для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи», — уточнили в МЧС.

В группу вошли 120 специалистов из центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас». В их числе кинологические расчеты, психологи и врачи-анестезиологи.

В ведомстве отметили, что их сотрудники обладают большим опытом в деле ликвидации последствий стихийных бедствий, в частности, землетрясений. Группу оснастили оборудованием для поиска и спасения пострадавших.

В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 марта. Число погибших уже достигло 144 человек. Сильные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В Бангкоке погибли как минимум 12 человек, пропавшими без вести числятся 110.