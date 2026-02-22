Трампа хотели убить. Что известно о нападении, которое могло изменить мир

Вооруженный мужчина прорвался на охраняемую территорию личного поместья Дональда Трампа во Флориде. Предыдущий киллер был одержим украинским конфликтом и пытался купить у ВСУ гранатомет. Почему президента США захотели убить именно сейчас и есть ли здесь след Украины на этот раз?

Как проходило нападение на поместье Трампа Нападавшим оказался 20-летний житель Северной Каролины, которого накануне мать объявила в розыск как пропавшего без вести. Мужчина проник через северные ворота резиденции, воспользовавшись моментом, когда из них выходил сотрудник. Он успел пройти вглубь территории около 20 метров, прежде чем его перехватили. Злоумышленник нес с собой дробовик и канистру с бензином — последнюю он бросил, когда увидел перед собой охрану. Агрессор поднял дробовик в положение для стрельбы. Агенты Секретной службы и заместитель шерифа округа сразу же открыли огонь на поражение, они убили нападавшего. Сотрудники полиции были оснащены нательными видеокамерами. В операции участвовали два ведомства — Секретная служба и Управление шерифа. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Фото: РИА «Новости»

Кто хотел убить Трампа Самого Дональда Трампа и первой леди в этот момент в поместье не было — они находились в Вашингтоне. Axios отмечал, что президент США часто приезжает в Мар-а-Лаго на выходные. Комментарий по ситуации уже дал американский министр финансов Скотт Бессент. Он заявил, что семье Трампа «не следует терпеть такие попытки». Министр заверил, что периметр безопасности вокруг президента усилили, а Секретная служба сейчас работает «как никогда эффективно». Бессент также возложил вину за подобное политическое насилие на левых. «Эта экзистенциальная угроза, этот яд со стороны левых должны прекратиться. Они нормализовали это насилие», — заявил глава Минфина. В ходе пресс-конференции шерифа округа Палм-Бич власти раскрыли и детали о нападении: Убитый идентифицирован как 21-летний Остин Такер Мартин (Austin Tucker Martin) из Северной Каролины.

Секретная служба подтвердила, что за несколько дней до нападения семья Мартина подала заявление в полицию о его исчезновении. Его тетя даже публиковала пост в соцсетях, сообщая, что племянник выехал из дома на серебристом Volkswagen Tiguan и перестал выходить на связь.

Следователи обнаружили в машине Мартина коробку от дробовика . Они полагают, что он купил оружие уже по пути из Северной Каролины во Флориду.

Официальный представитель Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что Мартин проник на территорию Мар-а-Лаго в 01:30 ночи, воспользовавшись открытыми воротами, через которые выезжал другой автомобиль.

Фото: РИА «Новости»

США бунтуют? Число угроз политикам растет Только 17 февраля полиция задержала 18-летнего парня у Капитолия. Он бросил машину и побежал к зданию с оружием в руках. Нападение удалось предотвратить, полиция выяснила, что дробовик агрессора был заряжен, сам он был готов к нападению — носил бронежилет и тактические перчатки, а также противогаз. Axios отметило, что количество угроз в адрес членов конгресса резко выросло еще в 2025 году. Капитолийская охранная структура возбудила 14 938 дел по фактам «вызывающих опасения заявлений, поведения и сообщений», направленных в адрес офисов конгрессменов и членов их семей. Это почти на 60% больше чем в 2024 году. Активный рост агрессии в адрес властей в США начался в 2021 году — после того, как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий. В последующие годы злоумышленники совершили ряд резонансных нападений. Среди них — атака на мужа Нэнси Пелоси, два покушения на Трампа и убийство Чарли Кирка. В 2026 году полиция задержала и мужчину, который готовился к нападению на вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Фото: РИА «Новости»

След Украины? Мотивы стрелка до сих пор неясны. Но это не первый случай, когда полиция сталкивается с вооруженными людьми при охране Дональда Трампа. Летом 2024 года 20-летний Томас Крукс выстрелил в Дональда Трампа на предвыборном митинге. Юношу убили сотрудники Секретной службы ответным огнем. Погиб еще один человек, двое других получили ранения, Трампу пуля попала в ухо. Осенью 2024 года агент американской Секретной службы приметил винтовку в кустах у гольф-клуба Трампа. Ее владелец, Райан Раут, сбежал, позднее его удалось поймать. Раута признали виновным в покушении на Трампа. В феврале 2026 года его приговорили к пожизненному заключению. О Рауте известно многое. Всего за месяц до покушения он пытался купить на Украине ручной противотанковый гранатомет. Он также был одержим украинским конфликтом. ВСУ подтверждали, что американец несколько раз пытался присоединиться к их рядам. Сын Трампа обвинял Украину в том, что она не предоставила такие сведения США. Кроме того, 22 февраля американская сторона анонсировала «хорошие новости» по урегулированию на Украине. При этом известно, что Зеленский обижен на Трампа за его стратегию по данному вопросу.