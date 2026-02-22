Американский шериф показал фото дробовика застреленного в Мар-а-Лаго мужчины

Вооруженный парень, который пробрался на территорию поместья американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, нес с собой дробовик. Фото оружия и канистры обнародовал офис шерифа округа Палм-Бич, сообщил телеканал CBC News .

Молодого человека, проникшего в резиденцию главы государства, застрелили. Сотрудники секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич заметили его у северных ворот примерно в о 1:30 ночи (9:30 по московском времени).

Ликвидированному преступнику примерно 20 лет, его личность не разглашается до уведомления родственников. Дополнительные подробности случившегося обнародуют на пресс-брифинге 22 февраля.

По данным New York Post, Трампа в момент нападения в резиденции не было — он находился вместе с женой в Вашингтоне. Ситуацию с покушением глава государства не комментировал.

Пресс-секретарь секретной службы США Энтони Гульельми подтвердил, что никто из правоохранителей не пострадал. Расследование случившегося продолжается.