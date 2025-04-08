Сын Трампа обвинил Украину в новых деталях о покушении на отца

Украина скрыла, что американец Райан Уэсли Раут пытался приобрести в стране противотанковый гранатомет за месяц до покушения на Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети X написал сын действующего президента США Дональд Трамп — младший.

«Тот факт, что украинцы, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие <…>, похоже, куда более крупная проблема. Интересно, почему?» — задался он вопросом.

По данным издания Newsweek, подозреваемый в покушении на Трампа-старшего Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. Для этой цели он общался по мессенджеру с человеком с Украины.

Журналисты The New York Times выяснили, что 58-летний Раут ранее посещал Украину и даже пытался завербовать афганских солдат для участия в боевых действиях.