Заговор против второго лица США раскрыли. Обыск у киллера вывел на еще более мерзкое преступление
В США арестовали подозреваемого в угрозах вице-президенту Джей Ди Вэнсу
Полиция задержала 33-летнего жителя Огайо за подготовку убийства вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщило Министерство юстиции США на официальном сайте.
Агенты Секретной службы арестовали Шеннона Матре из города Толедо после того, как большое жюри утвердило обвинительное заключение по двум пунктам. По версии следствия, мужчина планировал напасть на Вэнса в Огайо в январе 2026 года. Матре открыто заявлял о намерении выследить политика.
«Я выясню, где он [вице-президент] будет находиться, и возьму свою винтовку M14 и пристрелю его», — писал обвиняемый в социальных сетях.
В ходе обыска правоохранители обнаружили видео с неподобающими действиями в отношении детей. В дополнение к статье об угрозах жизни вице-президента, мужчине предъявили обвинения в получении и распространении запрещенных материалов.
На первом судебном заседании 6 февраля Шеннон Матре не признал вину. Магистратский судья Даррелл Клэй постановил оставить обвиняемого под стражей до следующего слушания, которое назначено на 11 февраля.
За угрозы в адрес вице-президента мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Если Матре признают виновным в распространении запрещенных видео с детьми, в тюрьме ему придется пробыть как минимум 20 лет.
В феврале 2024 года суд приговорил к пожизненному сроку мужчину, который готовил покушение на Дональда Трампа.