Заговор против второго лица США раскрыли. Обыск у киллера вывел на еще более мерзкое преступление

Полиция задержала 33-летнего жителя Огайо за подготовку убийства вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщило Министерство юстиции США на официальном сайте .

Агенты Секретной службы арестовали Шеннона Матре из города Толедо после того, как большое жюри утвердило обвинительное заключение по двум пунктам. По версии следствия, мужчина планировал напасть на Вэнса в Огайо в январе 2026 года. Матре открыто заявлял о намерении выследить политика.

«Я выясню, где он [вице-президент] будет находиться, и возьму свою винтовку M14 и пристрелю его», — писал обвиняемый в социальных сетях.

В ходе обыска правоохранители обнаружили видео с неподобающими действиями в отношении детей. В дополнение к статье об угрозах жизни вице-президента, мужчине предъявили обвинения в получении и распространении запрещенных материалов.

На первом судебном заседании 6 февраля Шеннон Матре не признал вину. Магистратский судья Даррелл Клэй постановил оставить обвиняемого под стражей до следующего слушания, которое назначено на 11 февраля.

За угрозы в адрес вице-президента мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Если Матре признают виновным в распространении запрещенных видео с детьми, в тюрьме ему придется пробыть как минимум 20 лет.

В феврале 2024 года суд приговорил к пожизненному сроку мужчину, который готовил покушение на Дональда Трампа.